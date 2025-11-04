Empleo Costa Rica

UNA abre nueve vacantes con salarios de hasta ₡1,3 millones

La Universidad Nacional abrió nueve concursos externos para registros de elegibles en varias sedes, con salarios entre ₡466.000 y ₡1,3 millones. Vea requisitos y cómo postular antes del 7 de noviembre de 2025

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

La Universidad Nacional (UNA) anunció la apertura de nueve concursos externos para conformar registros de elegibles que servirán para llenar vacantes administrativas actuales o futuras, en diferentes sedes de la institución.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaUniversidad Nacionalempleo público
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.