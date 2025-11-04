UNA abre nueve vacantes con salarios de hasta ₡1,3 millones

La Universidad Nacional (UNA) anunció la apertura de nueve concursos externos para conformar registros de elegibles que servirán para llenar vacantes administrativas actuales o futuras, en diferentes sedes de la institución.

Las oportunidades abarcan puestos profesionales, técnicos y operativos, con salarios que oscilan entre ₡466.000 y ₡1,3 millones, según la clase del puesto y el grado académico exigido.

Las plazas se ubican en los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez (Heredia), en la Sede Interuniversitaria de Alajuela, así como en la Sede Regional Chorotega (campus Liberia y Nicoya).

Puestos disponibles

Entre las convocatorias destaca la búsqueda de profesionales en Psicología, Ingeniería Civil y Educación Física y de perfiles técnicos y de apoyo operativo en distintas áreas institucionales.

La UNA busca, por ejemplo, un psicólogo en Salud Laboral con título universitario en Psicología, incorporación activa al colegio profesional y dos años de experiencia en evaluación de riesgo psicosocial y protocolos de salud mental.

El salario global para esta plaza es de ₡1.301.805 por jornada completa.

También abrió una vacante para ingeniero civil con especialidad en Planeamiento Espacial, que requiere licenciatura, incorporación al colegio profesional y tres años de experiencia en diseño estructural y supervisión de obras civiles. Esta posición ofrece el mismo salario global de ₡1.301.805.

Dentro del ámbito deportivo, la Universidad convoca a un entrenador(a) de atletismo, con nivel 3 de IAFF, bachillerato universitario y al menos tres años de experiencia activa. El salario es de ₡984.350.

Una segunda convocatoria busca un entrenador de ajedrez, con bachillerato universitario y dos años de experiencia en actividades deportivas relacionadas con la disciplina, con el mismo salario global de ₡984.350.

Plazas técnicas y operativas

También se habilitaron espacios para personal técnico y de apoyo.

Destaca la vacante de electromecánico, que requiere tercer año de secundaria aprobado, curso en electricidad o electrónica y un año de experiencia en mantenimiento electromecánico. El salario asignado es de ₡616.175.

Otras dos posiciones están orientadas a labores de campo. La de operario de zonas verdes exige primaria completa y seis meses de experiencia en jardinería, limpieza y manejo de herramientas (motoguadaña y cortacésped). En tanto, la plaza de operario agropecuario requiere licencia B1, curso de manipulación de alimentos y experiencia similar en mantenimiento de cultivos o cuidado de ganado. Los salarios globales son de ₡466.945 y ₡480.950, respectivamente.

Asimismo, se habilitó el puesto de promotor de ventas, con bachillerato en educación media, título de técnico medio o certificación de al menos 32 créditos, licencia B1 vigente y un año de experiencia en ventas, inventario o atención al cliente. El salario global es de ₡646.985.

Cómo participar

Para postularse, las personas interesadas deben descargar el formulario “Oferta de Servicios Concursos Externos” disponible en este sitio web.

Luego deben completarlo en formato Excel y enviarlo al correo electrónico unarecluta@una.cr, colocando en el asunto el número de concurso y el nombre del cargo al que se desea aplicar.

El plazo de inscripción cierra el viernes 7 de noviembre a las 5 de la tarde, hora máxima para la recepción de ofertas.