Universidad en Costa Rica abre convocatoria para llenar la plaza de Vicerrectoría de Docencia; conozca los requisitos

Una universidad en Costa Rica ha iniciado oficialmente un proceso de selección externa para incorporar a su equipo de trabajo a un nuevo Vicerrector o Vicerrectora de Docencia.

La Universidad Castro Carazo busca un perfil profesional de alta dirección para liderar su área pedagógica.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la persona elegida asumirá la responsabilidad de planear, organizar, dirigir y controlar los procesos pedagógicos de la universidad.

Estas funciones deberán ejecutarse en estricta concordancia con el modelo educativo de la institución, los procesos de innovación curricular, y la normativa y oferta académicas vigentes. El propósito final del cargo es la creación de valor para la institución, su población estudiantil y el mercado laboral.

Una universidad en Costa Rica ha iniciado oficialmente un proceso de selección externa para incorporar a su equipo de trabajo a un nuevo Vicerrector o Vicerrectora de Docencia. (Shutterstock/Shutterstock)

Requisitos del puesto

Para aspirar a esta vacante, la institución ha definido una serie de requerimientos académicos y profesionales indispensables:

Formación académica: Contar con una Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia, complementada con una Maestría en Administración Educativa o una carrera afín.

Contar con una Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia, complementada con una Maestría en Administración Educativa o una carrera afín. Experiencia laboral: Acreditar una trayectoria mayor a 5 años en docencia universitaria certificada, así como experiencia en investigación y extensión universitaria.

Acreditar una trayectoria mayor a en docencia universitaria certificada, así como experiencia en investigación y extensión universitaria. Idiomas: Dominio bilingüe de los idiomas inglés y español .

Dominio bilingüe de los idiomas . Habilidades tecnológicas: Demostrar dominio en el uso de plataformas tecnológicas y herramientas educativas destinadas a apoyar las labores docente-administrativas y pedagógicas.

Demostrar dominio en el uso de plataformas tecnológicas y herramientas educativas destinadas a apoyar las labores docente-administrativas y pedagógicas. Disponibilidad geográfica: Poseer total disponibilidad para realizar giras nacionales y viajes internacionales.

Poseer total disponibilidad para realizar giras nacionales y viajes internacionales. Conocimientos deseables: Se valorará positivamente que los candidatos posean conocimientos específicos en los trámites y la normativa del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup).

Proceso de postulación

Las personas que reúnan los requisitos exigidos para el cargo pueden postularse de manera digital.

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