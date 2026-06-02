Empleo Costa Rica

Universidad en Costa Rica abre convocatoria para llenar la plaza de Vicerrectoría de Docencia; conozca los requisitos

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Por Redacción EF

Una universidad en Costa Rica ha iniciado oficialmente un proceso de selección externa para incorporar a su equipo de trabajo a un nuevo Vicerrector o Vicerrectora de Docencia.








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