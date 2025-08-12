Uno de los hoteles de ultralujo más importantes de Costa Rica busca Gerente General; vea aquí los requisitos y cómo concursar

La industria hotelera en Costa Rica muestra un dinamismo constante y demanda profesionales calificados. La presencia de marcas de lujo internacionales en el país impulsa la necesidad de líderes con experiencia en la gestión de operaciones y el servicio al cliente de alta gama.

La gestión de un hotel de lujo va más allá de la administración de recursos: la experiencia del huésped es la prioridad, y cada detalle debe alinearse con los estándares de la marca.

Esto exige que los líderes actúen como embajadores, asegurando que la cultura y los valores corporativos se reflejen en cada interacción.

La búsqueda de talento para posiciones gerenciales se concentra en perfiles con una trayectoria probada en la industria. Esto incluye la satisfacción de los empleados y los huéspedes, los recursos humanos, el rendimiento financiero y la generación de ingresos.

El hotel Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, anunció una vacante para Gerente General. Este puesto busca un líder estratégico para la propiedad, con responsabilidad en todos los aspectos de la operación.

El hotel Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, busca un Gerente General para liderar todas las facetas de su operación. (Cortesía)

El candidato debe ser fluido en inglés y español.

Los requisitos incluyen un título universitario en Administración de Empresas, Gestión de Hoteles y Restaurantes o un campo relacionado.

Además, se solicitan 6 años de experiencia (si cuenta con licenciatura) en la gestión de operaciones, ventas, marketing, finanzas o áreas profesionales similares.

Si no cuenta con licenciatura, la experiencia requerida sube a 8 años.

Pero, como experiencia preferida, se buscan 10 o más años en una posición gerencial senior en un hotel de Cuatro Estrellas o Cuatro Diamantes.

El rol también implica:

Desarrollar estrategias comerciales.

Ejecutar planes para maximizar la satisfacción del cliente y la rentabilidad.

Trabajar de cerca con el equipo de ventas y marketing .

. Construir relaciones sólidas con funcionarios locales, empresas y clientes.

Para postularse a esta oportunidad laboral, las personas interesadas pueden hacerlo a través del enlace de la página de la compañía.