Empleo en Cartago: 2.000 nuevos puestos de trabajo por nuevas compañías que llegan a zona franca

La economía en la provincia de Cartago recibe un impulso histórico este 2026.

La administración de Zona Franca La Lima anunció la incorporación de seis nuevas compañías que iniciarán operaciones en el parque, lo que se traduce en la generación de aproximadamente 2.060 nuevos puestos de trabajo para la comunidad local.

Estas firmas, provenientes de Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica, pertenecen a sectores estratégicos como ciencias de la vida, industria médica, farmacológica y logística.

La expansión no solo implica un crecimiento en el talento humano, que ya suma un ecosistema de 10.000 colaboradores, sino también una inversión conjunta superior a los $173 millones y la suma de 50.500 metros cuadrados de infraestructura productiva.

Philippe Garnier, CEO de Garnier & Garnier (firma desarrolladora del parque industrial), destacó que este anuncio refuerza la posición de Costa Rica como un destino competitivo para operaciones de alto valor.

“El crecimiento del parque impulsa el desarrollo de Cartago y abre nuevas oportunidades que confirman la confianza de empresas globales en nuestra propuesta de valor”, afirmó el directivo.

Talento y academia: La clave del crecimiento

El éxito en la atracción de estas nuevas inversiones está estrechamente ligado a la especialización del talento humano en la zona.

Para asegurar que los nuevos 2.060 empleos sean ocupados por personal calificado, La Lima mantiene una alianza estratégica con instituciones clave como el Tecnológico de Costa Rica (TEC), bajo el marco de la Zona Económica Especial de Cartago (ZEEC).

Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, señaló que el dinamismo del parque responde a una estrategia que combina soluciones flexibles con un acompañamiento integral para las compañías.

Esta visión incluye programas de formación técnica orientados a responder a la demanda específica de cada empresa, garantizando que el talento joven de la provincia tenga acceso directo a estas nuevas vacantes.

Proyección a futuro

Con más de una década de operación, el parque industrial se proyecta como un motor de desarrollo territorial y encadenamientos productivos.

En un entorno global retador, la estrategia de La Lima para este 2026 apuesta por la sostenibilidad y la infraestructura especializada, contribuyendo así al fortalecimiento de la competitividad del país y a la creación de oportunidades laborales de calidad en sectores de manufactura avanzada y servicios esenciales.