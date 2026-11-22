BAC publicó tres ofertas laborales en Costa Rica para los puestos de diseñador de experiencia de usuario (UX), Monitor and Control Service y ejecutivo mipymes III multisegmento. Las oportunidades contemplan modalidades de trabajo híbrida, presencial y en campo, con requisitos de formación y experiencia distintos según el cargo. Los anuncios fueron publicados entre el 16 y el 20 de noviembre de 2026.
Diseño de experiencia de usuario
BAC Shared Services busca un diseñador de UX para participar en la conceptualización de productos y servicios digitales. Entre sus funciones figuran investigar las necesidades de los usuarios, desarrollar prototipos, validar soluciones y apoyar a los equipos de negocio y desarrollo durante el proceso de diseño.
La oferta solicita bachillerato universitario concluido en Antropología, Diseño de UX, Ingeniería del Software, Ingeniería en Diseño Industrial o carreras afines. También requiere de dos a tres años de experiencia en posiciones similares, con labores de investigación de usuarios, pruebas y mejoras de usabilidad.
Los conocimientos requeridos incluyen experiencia de usuario, diseño de aplicaciones, herramientas de diseño y uso de inteligencia artificial para elaborar prototipos funcionales y sintetizar investigaciones. Como aspectos deseables, el anuncio menciona el manejo avanzado de Figma, Sketch o Adobe XD y conocimientos de soluciones financieras.
El puesto tiene modalidad híbrida, con disponibilidad para asistir a la oficina dos días por semana. Las ubicaciones indicadas son el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos, como sede principal, y/o Plaza Roble, en Escazú.
Monitoreo y control de servicios tecnológicos
La vacante de Monitor and Control Service está orientada al monitoreo de servicios de tecnologías de información y a la identificación oportuna de eventos e incidentes. La persona seleccionada deberá gestionar alertas, ejecutar rutinas de operación y mantenimiento, participar en pruebas de continuidad y colaborar en la restauración de los servicios.
Para aplicar, se debe ser estudiante universitario activo con al menos un 40% de avance en Ingeniería en Sistemas, Desarrollo, Informática, Telemática o una carrera afín. Además, se solicita al menos un año de experiencia en monitoreo de infraestructura, centros de operaciones, operaciones de TI o soporte operativo, así como experiencia en atención de alertas, incidentes y gestión de escalamientos.
El anuncio también pide conocimientos de herramientas de monitoreo, redes, servidores, almacenamiento y gestión básica de incidentes bajo buenas prácticas ITIL. La experiencia en operación y monitoreo de plataformas IBM i (AS400) se considera deseable. El trabajo es presencial en Cipreses de Curridabat, con horario rotativo diurno y nocturno de lunes a domingo y dos días libres por semana.
Atención a mipymes en la zona costanera
BAC también busca un ejecutivo mipymes III multisegmento para asesorar financieramente a clientes de su cartera en la región costanera. Sus responsabilidades incluyen administrar y desarrollar la cartera asignada, generar nuevos negocios, colocar productos financieros y acompañar a los clientes mediante visitas y seguimiento de trámites.
La oferta requiere bachillerato concluido en Ciencias Económicas o Ingeniería Industrial, con evidencia adjunta, y al menos dos años de experiencia en manejo de cartera de clientes. También solicita vehículo propio, licencia al día y disponibilidad para vivir en la zona costanera y realizar giras en Jacó, Parrita, Quepos y Manuel Antonio. El inglés intermedio es deseable.
La modalidad es en campo y el horario es de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5:30 p. m. Entre las competencias por evaluar figuran influencia y negociación, orientación a resultados, comunicación eficiente, planificación y organización.
Cómo postularse
Las personas interesadas pueden consultar las ofertas y presentar su candidatura mediante el botón “Solicitar ahora” en el portal de empleo de BAC. Los códigos de referencia son 29895 para diseño UX, 29623 para monitoreo de servicios tecnológicos y 29945 para atención a mipymes. En el caso del puesto de diseño, el anuncio solicita adjuntar el currículum actualizado al aplicar. Ninguna de las tres publicaciones detalla el salario ofrecido.