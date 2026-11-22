BAC publicó tres ofertas laborales en Costa Rica para los puestos de diseñador de experiencia de usuario (UX), Monitor and Control Service y ejecutivo mipymes III multisegmento. Las oportunidades contemplan modalidades de trabajo híbrida, presencial y en campo, con requisitos de formación y experiencia distintos según el cargo. Los anuncios fueron publicados entre el 16 y el 20 de noviembre de 2026.

Diseño de experiencia de usuario

BAC Shared Services busca un diseñador de UX para participar en la conceptualización de productos y servicios digitales. Entre sus funciones figuran investigar las necesidades de los usuarios, desarrollar prototipos, validar soluciones y apoyar a los equipos de negocio y desarrollo durante el proceso de diseño.

BAC abrió nuevos puestos de trabajo. (JOHN DURAN)

La oferta solicita bachillerato universitario concluido en Antropología, Diseño de UX, Ingeniería del Software, Ingeniería en Diseño Industrial o carreras afines. También requiere de dos a tres años de experiencia en posiciones similares, con labores de investigación de usuarios, pruebas y mejoras de usabilidad.

Los conocimientos requeridos incluyen experiencia de usuario, diseño de aplicaciones, herramientas de diseño y uso de inteligencia artificial para elaborar prototipos funcionales y sintetizar investigaciones. Como aspectos deseables, el anuncio menciona el manejo avanzado de Figma, Sketch o Adobe XD y conocimientos de soluciones financieras.

El puesto tiene modalidad híbrida, con disponibilidad para asistir a la oficina dos días por semana. Las ubicaciones indicadas son el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos, como sede principal, y/o Plaza Roble, en Escazú.

Monitoreo y control de servicios tecnológicos

La vacante de Monitor and Control Service está orientada al monitoreo de servicios de tecnologías de información y a la identificación oportuna de eventos e incidentes. La persona seleccionada deberá gestionar alertas, ejecutar rutinas de operación y mantenimiento, participar en pruebas de continuidad y colaborar en la restauración de los servicios.

Para aplicar, se debe ser estudiante universitario activo con al menos un 40% de avance en Ingeniería en Sistemas, Desarrollo, Informática, Telemática o una carrera afín. Además, se solicita al menos un año de experiencia en monitoreo de infraestructura, centros de operaciones, operaciones de TI o soporte operativo, así como experiencia en atención de alertas, incidentes y gestión de escalamientos.

El anuncio también pide conocimientos de herramientas de monitoreo, redes, servidores, almacenamiento y gestión básica de incidentes bajo buenas prácticas ITIL. La experiencia en operación y monitoreo de plataformas IBM i (AS400) se considera deseable. El trabajo es presencial en Cipreses de Curridabat, con horario rotativo diurno y nocturno de lunes a domingo y dos días libres por semana.

Atención a mipymes en la zona costanera

BAC también busca un ejecutivo mipymes III multisegmento para asesorar financieramente a clientes de su cartera en la región costanera. Sus responsabilidades incluyen administrar y desarrollar la cartera asignada, generar nuevos negocios, colocar productos financieros y acompañar a los clientes mediante visitas y seguimiento de trámites.

La oferta requiere bachillerato concluido en Ciencias Económicas o Ingeniería Industrial, con evidencia adjunta, y al menos dos años de experiencia en manejo de cartera de clientes. También solicita vehículo propio, licencia al día y disponibilidad para vivir en la zona costanera y realizar giras en Jacó, Parrita, Quepos y Manuel Antonio. El inglés intermedio es deseable.

La modalidad es en campo y el horario es de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5:30 p. m. Entre las competencias por evaluar figuran influencia y negociación, orientación a resultados, comunicación eficiente, planificación y organización.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden consultar las ofertas y presentar su candidatura mediante el botón “Solicitar ahora” en el portal de empleo de BAC. Los códigos de referencia son 29895 para diseño UX, 29623 para monitoreo de servicios tecnológicos y 29945 para atención a mipymes. En el caso del puesto de diseño, el anuncio solicita adjuntar el currículum actualizado al aplicar. Ninguna de las tres publicaciones detalla el salario ofrecido.