Empleo público en Costa Rica: INEC abre seis vacantes con salarios de hasta ₡1,6 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió seis concursos mixtos para contratar personal bajo la modalidad de servicios especiales. En estas convocatorias, los salarios globales oscilan entre ₡484.102 y ₡1.598.450, según el puesto y están disponibles hasta el próximo 31 de enero.

Las plazas permitirán conformar registros de elegibles para atender distintas necesidades operativas de la institución durante el 2026. Las contrataciones serán por tiempo determinado y estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en cada cartel.

Profesional licenciado en Calidad de Software

El INEC habilitó un concurso para este puesto, adscrito a la Unidad Técnica de Sistemas e Informática. Se solicita licenciatura en Ingeniería Informática con énfasis en Calidad de Software o carreras afines, así como experiencia mínima de 18 meses en labores profesionales relacionadas con el perfil.

El salario global establecido es de ₡1.598.450. Para personas con continuidad laboral en el sector público, el salario compuesto es de ₡767.450 más pluses. La modalidad indicada es presencial, con posibilidad de modalidad híbrida.

Profesional en Administración o Planificación

Otra de las plazas corresponde a un puesto profesional ubicado en el área de Censos Nacionales. El cartel exige licenciatura en Administración o Planificación, incorporación al colegio profesional respectivo y al menos 18 meses de experiencia profesional, de los cuales 12 meses deben estar vinculados con gestión y seguimiento de proyectos.

El salario global es de ₡1.598.450, o ₡767.450 más pluses en caso de continuidad laboral en el sector público.

Profesional en Administración o Ingeniería Industrial

Este concurso también está dirigido al área de Censos Nacionales. Se solicita licenciatura en Administración o Ingeniería Industrial, manejo de paquetes de cómputo y experiencia mínima de 18 meses, con al menos 12 meses en procesos relacionados con recolección de datos en campo.

El salario global indicado es de ₡1.598.450, o ₡767.450 más pluses para personas con continuidad laboral.

Profesional bachiller en Administración, Planificación o Ingeniería Industrial

El INEC abrió además un concurso para profesional bachiller, con funciones asociadas a la identificación y análisis de riesgos en proyectos censales. Se requiere bachillerato universitario en alguna de las carreras indicadas e incorporación al colegio profesional correspondiente.

El salario global establecido es de ₡904.266, mientras que el salario compuesto para continuidad laboral es de ₡534.050 más pluses.

Técnico A en administración y mantenimiento de muestras

Este puesto técnico está orientado a labores de apoyo en procesos de muestreo. El requisito académico es bachillerato en educación media, junto con cursos básicos de computación. El cartel indica que no se requiere experiencia previa.

El salario global es de ₡561.741, o ₡358.350 más pluses para personas con continuidad laboral en el sector público.

Asistente administrativo (entrevistador)

Finalmente, el INEC abrió un concurso para asistentes administrativos entrevistadores, adscritos a la Unidad de Índice de Precios. Se solicita bachillerato en educación media, cursos básicos de computación y seis meses de experiencia en encuestas o servicio al cliente.

El salario global para este puesto es de ₡484.102, o ₡338.500 más pluses en caso de continuidad laboral. Según el cartel, este puesto no es teletrabajable.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en la plataforma de Oferta de servicios – concursos mixtos del INEC, dentro del período de inscripción establecido en cada cartel.

El sitio oficial para consultar los concursos es:👉 https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos