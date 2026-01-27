Negocios

Empleo público en Costa Rica: INEC abre seis vacantes con salarios de hasta ₡1,6 millones

El INEC abrió seis concursos mixtos para contratar personal por servicios especiales durante 2026. Los salarios globales van desde ₡484.102 hasta ₡1.598.450, según el puesto y el perfil requerido.

Por Alonso Ramírez

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió seis concursos mixtos para contratar personal bajo la modalidad de servicios especiales. En estas convocatorias, los salarios globales oscilan entre ₡484.102 y ₡1.598.450, según el puesto y están disponibles hasta el próximo 31 de enero.








Costa RicaInstituto Nacional de Estadística y Censosempleo público
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

