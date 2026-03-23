Empleo público en Costa Rica: INEC busca personal con salarios de hasta ¢2,3 millones: vea cómo aplicar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió varios concursos para contratar personal en distintas áreas, con salarios que van desde los ¢484.102 hasta más de ¢2,3 millones, según el puesto.
Las vacantes incluyen perfiles operativos y especializados en tecnología, así como posiciones sin experiencia previa, lo que amplía el rango de personas que pueden aplicar.
Puestos disponibles
Entre las plazas abiertas destacan tres tipos de perfiles:
Personal entrevistador
El INEC busca personal entrevistador para proyectos como la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) y la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL).
Requisitos:
- Bachillerato en educación media
- Cursos básicos de computación
- Experiencia mínima de seis meses en encuestas o servicio al cliente
Condiciones:
- Salario global: ¢484.102
- Salario compuesto: ¢338.500 más pluses
- Trabajo de campo con disponibilidad para giras
Supervisor de campo
También se abrió un concurso para supervisores encargados de dirigir equipos de entrevistadores y dar seguimiento a la recolección de información.
Requisitos:
- Bachillerato en educación media
- No se requiere experiencia previa
Condiciones:
- Salario global: ¢561.741
- Disponibilidad para trabajar dentro y fuera del GAM
Coordinador informático
Para perfiles especializados, el INEC busca un coordinador informático con responsabilidades en estrategia tecnológica, gobernanza de TI y gestión de proyectos.
Requisitos:
- Licenciatura en Ingeniería Informática o afín
- Experiencia mínima de 24 meses en gestión tecnológica y liderazgo de equipos
Condiciones:
- Salario global: ¢2.393.108
- Modalidad presencial con posibilidad de esquema híbrido
Fechas para aplicar
Los periodos de inscripción varían según el puesto:
- Personal entrevistador: del 20 al 26 de marzo de 2026
- Coordinador informático: del 20 al 29 de marzo de 2026
- Supervisor de campo: del 21 de marzo al 15 de abril de 2026
En algunos casos, el INEC indicó que solo se considerarán las primeras personas que cumplan con los requisitos.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en el sitio oficial del INEC:👉 https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-externos