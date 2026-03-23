Empleo público en Costa Rica: INEC busca personal con salarios de hasta ¢2,3 millones: vea cómo aplicar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió varios concursos para contratar personal en distintas áreas, con salarios que van desde los ¢484.102 hasta más de ¢2,3 millones, según el puesto.

Las vacantes incluyen perfiles operativos y especializados en tecnología, así como posiciones sin experiencia previa, lo que amplía el rango de personas que pueden aplicar.

06/01/2026 Colima de Tibas. Personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizando la Encuesta Continua de Hogares (ECH) casa a casa. Abdhaly Espinoza y Jennifer Pasos visitaron esta casa en Cuatro Reinas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Puestos disponibles

Entre las plazas abiertas destacan tres tipos de perfiles:

Personal entrevistador

El INEC busca personal entrevistador para proyectos como la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) y la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL).

Requisitos:

Bachillerato en educación media

Cursos básicos de computación

Experiencia mínima de seis meses en encuestas o servicio al cliente

Condiciones:

Salario global: ¢484.102

Salario compuesto: ¢338.500 más pluses

Trabajo de campo con disponibilidad para giras

Supervisor de campo

También se abrió un concurso para supervisores encargados de dirigir equipos de entrevistadores y dar seguimiento a la recolección de información.

Requisitos:

Bachillerato en educación media

No se requiere experiencia previa

Condiciones:

Salario global: ¢561.741

Disponibilidad para trabajar dentro y fuera del GAM

Coordinador informático

Para perfiles especializados, el INEC busca un coordinador informático con responsabilidades en estrategia tecnológica, gobernanza de TI y gestión de proyectos.

Requisitos:

Licenciatura en Ingeniería Informática o afín

Experiencia mínima de 24 meses en gestión tecnológica y liderazgo de equipos

Condiciones:

Salario global: ¢2.393.108

Modalidad presencial con posibilidad de esquema híbrido

Fechas para aplicar

Los periodos de inscripción varían según el puesto:

Personal entrevistador: del 20 al 26 de marzo de 2026

del 20 al 26 de marzo de 2026 Coordinador informático: del 20 al 29 de marzo de 2026

del 20 al 29 de marzo de 2026 Supervisor de campo: del 21 de marzo al 15 de abril de 2026

En algunos casos, el INEC indicó que solo se considerarán las primeras personas que cumplan con los requisitos.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en el sitio oficial del INEC:👉 https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-externos