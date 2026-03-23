Negocios

Empleo público en Costa Rica: INEC busca personal con salarios de hasta ¢2,3 millones: vea cómo aplicar

El INEC abrió concursos laborales con salarios que van desde ¢484.102 hasta más de ¢2,3 millones. Conozca los puestos, requisitos y fechas para aplicar.

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Por Alonso Ramírez

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió varios concursos para contratar personal en distintas áreas, con salarios que van desde los ¢484.102 hasta más de ¢2,3 millones, según el puesto.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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