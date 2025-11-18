Empleo público: TSE habilita dos vacantes con salarios de hasta ¢1,2 millones

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió dos concursos externos para contratar profesionales bajo la modalidad de servicios especiales, según informaron mediante su sitio web. Estas contrataciones reforzarán distintas áreas del organismo como parte de los preparativos para el proceso electoral 2026 y estarán disponibles hasta el próximo 27 de noviembre.

Vacantes disponibles

La primera vacante corresponde al concurso 19-2025-E, para el puesto de Profesional Analista en la Gestión Política Comunicacional. Este cargo requiere contar con licenciatura en Ciencias Políticas, Derecho, Estadística, Informática o Computación, o Sociología. Además, se solicitan dos años de experiencia en labores relacionadas y, cuando corresponda, incorporación al colegio profesional respectivo.

El puesto se ubicará en la Sede Central y ofrece un salario bruto mensual de ¢1.288.300. Pertenece a la clase Profesional Ejecutor 3 SU y está orientado a apoyar procesos de seguimiento, análisis y gestión vinculados con temas de comunicación política.

La segunda vacante, bajo el concurso 20-2025-E, corresponde al puesto de Profesional Asistente en la Gestión Política Comunicacional. Para optar por esta plaza se requiere bachillerato universitario en Administración, Ciencias Políticas, Estadística, Informática o Computación, o Sociología, así como seis meses de experiencia en tareas relacionadas. En los casos aplicables, se debe contar con incorporación al colegio profesional respectivo.

Esta posición ofrece una remuneración bruta mensual de ¢735.200 y forma parte de la clase Profesional Asistente 1 SU. Sus funciones se enfocan en tareas operativas y de asistencia técnica dentro de los procesos de análisis y gestión política del organismo electoral.

¿Cómo postularse?

El TSE recuerda que los detalles completos de cada concurso, incluidos los criterios de evaluación y los pasos para postular, se encuentran en el documento Bases de Selección, disponible en la sección oficial de concursos externos. Las inscripciones ya están habilitadas en el sitio web institucional.