Empleo público: TSE habilita dos vacantes con salarios de hasta ¢1,2 millones

El TSE abrió dos concursos externos para contratar profesionales con salarios entre ¢735.200 y ¢1.288.300

Por Alonso Ramírez

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió dos concursos externos para contratar profesionales bajo la modalidad de servicios especiales, según informaron mediante su sitio web. Estas contrataciones reforzarán distintas áreas del organismo como parte de los preparativos para el proceso electoral 2026 y estarán disponibles hasta el próximo 27 de noviembre.








