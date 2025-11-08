Negocios

Joan Trian Riu: una entrevista sobre la remodelación en Guanacaste y por qué el Riu Palace “se nota más débil”

La modernización del Riu Guanacaste expone desafíos operativos en medio de alta demanda y anticipa el siguiente paso: la reforma del Riu Palace

Por Marcia Solano Miller

RIU Hotels & Resorts reabrió este mes el hotel Riu Guanacaste, ubicado frente a Playa Matapalo, tras completar su proceso de remodelación.








