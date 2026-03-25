Negocios

Empresa farmacéutica amplía operaciones en Costa Rica y proyecta nuevas plazas

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Por Mathew Chaves

Una nueva operación en el sector farmacéutico se instala en el país con funciones técnicas vinculadas a procesos regulatorios y manejo de información especializada en salud.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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