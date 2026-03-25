Empresa farmacéutica amplía operaciones en Costa Rica y proyecta nuevas plazas

Una nueva operación en el sector farmacéutico se instala en el país con funciones técnicas vinculadas a procesos regulatorios y manejo de información especializada en salud.

La compañía biofarmacéutica MSD inauguró un Centro de Operaciones Regulatorias (ROC) en Costa Rica, el segundo de este tipo a nivel global.

El centro operará desde Santa Ana y gestionará procesos asociados al desarrollo, registro y validación de medicamentos y vacunas para distintos mercados.

Instalación concentra procesos regulatorios para mercados internacionales. (Cortesía/Procomer)

La operación proyecta la generación de 30 puestos de trabajo en 2026 y un aumento a 40 posiciones en 2027, de acuerdo con la información divulgada.

Los perfiles incluyen profesionales en ciencias médicas, química, ingeniería y tecnología, con énfasis en procesos regulatorios y análisis de datos.

La empresa indicó que el centro permitirá integrar funciones que inciden en la gestión técnica de productos destinados a diferentes países.

El nuevo centro permitirá “acelerar y optimizar los procesos regulatorios que hacen posible llevar nuestros productos a los pacientes de manera más oportuna”, indicó el gerente de Operaciones Regulatorias de MSD, Christian Swirgsde, en un comunicado.

La apertura corresponde a la quinta expansión de la empresa en Costa Rica desde el inicio de sus operaciones en 2017.

Desde ese año, la compañía ha incorporado unidades de servicios globales en áreas como gestión financiera, farmacovigilancia y datos clínicos.

“Estamos alcanzando hoy más de 550 posiciones (en el país), reflejo de la confianza depositada en nuestro equipo y del impacto que generamos en la organización y el negocio”, señaló el director de Procesos y Control Financiero de MSD, Marco Rivera.

El nuevo centro se suma a otras operaciones instaladas en el país que forman parte de la estructura global de la empresa.

El primer Centro de Operaciones Regulatorias de la compañía se encuentra en Praga, República Checa.

La operación en Costa Rica incorpora procesos vinculados al uso de inteligencia artificial (IA) y automatización en la gestión de información regulatoria.

La expansión incluye la incorporación de talento en disciplinas técnicas necesarias para el cumplimiento de normativas en distintos mercados.

La iniciativa fue destacada por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) como parte de los movimientos de inversión en servicios especializados.

“La decisión de MSD de continuar expandiendo sus operaciones en Costa Rica evidencia la solidez del país como un destino donde las empresas pueden crecer y desarrollar operaciones y procesos cada vez más especializados.”, indicó la gerente general de la Procomer, Laura López.

Las personas interesadas en aplicar pueden consultar el portal de empleo de la empresa en el siguiente enlace: Portal de empleos de MSD.

El Financiero constató que no hay vacantes publicadas para Costa Rica, por lo que se recomienda revisar el sitio en los próximos días conforme avance la habilitación de plazas.

La empresa fue reconocida en 2022 como una de las mejores empleadoras para personas jóvenes en Costa Rica, según evaluaciones de empleabilidad.

La habilitación de plazas dependerá del avance operativo del centro durante el 2026 y 2027.