Negocios

Empresa japonesa Sojitz compró el 25% de una agencia distribuidora de vehículos en Costa Rica

Este acuerdo no afectará la operación diaria ni el servicio al cliente, ya que el equipo actual mantendrá el control de las actividades bajo una nueva visión global

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Por Brandon Flores

Lo que comenzó como una empresa familiar costarricense hace más de 60 años, hoy da un salto al escenario global. Veinsa Motors y su casa matriz, AGE Holding, acaban de sellar una alianza estratégica con la multinacional japonesa Sojitz Corporation, uno de los conglomerados de inversión y trading más antiguos de Japón.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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