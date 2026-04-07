Empresa japonesa Sojitz compró el 25% de una agencia distribuidora de vehículos en Costa Rica

Lo que comenzó como una empresa familiar costarricense hace más de 60 años, hoy da un salto al escenario global. Veinsa Motors y su casa matriz, AGE Holding, acaban de sellar una alianza estratégica con la multinacional japonesa Sojitz Corporation, uno de los conglomerados de inversión y trading más antiguos de Japón.

Según información compartida mediante un comunicado de prensa, Sojitz adquirió el 25% de las acciones de Veinsa. El movimiento no es solo una inyección de capital; es la unión de la experiencia local de Veinsa —que ya maneja 13 marcas de autos, logística y alquiler de vehículos— con el músculo internacional de una empresa que opera en más de 50 países.

La alianza busca la expansión hacia Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, respaldada por el conglomerado japonés en el modelo de negocio costarricense.

Este acuerdo no afectará la operación diaria ni el servicio al cliente, ya que el equipo actual mantendrá el control de las actividades bajo una nueva visión global.

“Hemos construido, desde Costa Rica, una plataforma sólida respaldada por talento humano comprometido y un modelo integral. La incorporación de Sojitz Corporation fortalece nuestras capacidades y nos proyecta hacia una nueva etapa de expansión regional”, comentó Salomón Aizenman, presidente de AGE Holding.

¿Quién es Sojitz?

Es un gigante con más de un siglo de historia que invierte en sectores críticos como energía, infraestructura y automoción. Al elegir a Veinsa, buscan combinar su experiencia global con el liderazgo que la familia Aizenman han consolidado en el mercado nacional.

Veinsa Motors tiene la representación de 13 marcas de vehículos en Costa Rica. Fotos Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

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