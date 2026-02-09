Negocios

En el ojo público: así es la nueva ley que expondrá a los morosos y grandes empresas que reportan cero utilidades en Costa Rica en 2026

En diciembre anterior se aprobó una Ley que cambia el juego para los morosos con Hacienda y aquellas empresas que reporten cero utilidades. Vea los detalles

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El sistema tributario de Costa Rica ha dado un paso decisivo hacia la transparencia fiscal y el control social. Con la entrada en vigencia de la Ley N.° 10.808, el pasado 11 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda adquiere la obligación legal y periódica de exponer ante la luz pública a quienes mantienen cuentas pendientes con el fisco o reportan beneficios inexistentes pese a su gran tamaño operativo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ministerio de HaciendaMorososContribuyentes
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.