En el ojo público: así es la nueva ley que expondrá a los morosos y grandes empresas que reportan cero utilidades en Costa Rica en 2026

El sistema tributario de Costa Rica ha dado un paso decisivo hacia la transparencia fiscal y el control social. Con la entrada en vigencia de la Ley N.° 10.808, el pasado 11 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda adquiere la obligación legal y periódica de exponer ante la luz pública a quienes mantienen cuentas pendientes con el fisco o reportan beneficios inexistentes pese a su gran tamaño operativo.

Esta reforma, que modifica sustancialmente el artículo 115 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios —conocido como Código Tributario—, transforma una facultad que antes era discrecional o derivada de sentencias judiciales. A partir de ahora, la Administración Tributaria no solo puede, sino que debe publicar listados detallados de morosos, omisos y grandes empresas con utilidades cero, estableciendo reglas claras sobre la periodicidad y el acceso a dicha información.

¿Quiénes aparecerán en las listas?

La ley es muy específica sobre qué grupos de personas y empresas deben ser expuestos. No se trata de una persecución al azar, sino de tres categorías que Hacienda debe actualizar mes a mes:

Los Morosos: Personas o empresas que tienen deudas “firmes” con el fisco. Esto significa que ya se agotaron las etapas para discutir el monto y la deuda simplemente no se ha pagado.

Personas o empresas que tienen deudas “firmes” con el fisco. Esto significa que ya se agotaron las etapas para discutir el monto y la deuda simplemente no se ha pagado. Los Omisos: Aquellos que “olvidaron” o decidieron no presentar sus declaraciones de impuestos en las fechas que les tocaba.

Aquellos que “olvidaron” o decidieron no presentar sus declaraciones de impuestos en las fechas que les tocaba. Los No Inscritos: Personas que Hacienda detectó haciendo negocios (vendiendo productos o servicios), pero que no están dadas de alta en el sistema.

Un ejemplo para entenderlo: Imagine a “Don Juan”, quien tiene una empresa de suministros de oficina. Don Juan presentó su declaración de IVA pero no pagó los ȼ2.000.000 que le correspondían. Antes, esa deuda era un asunto privado entre él y Hacienda. Con la nueva ley, si Don Juan no paga, su nombre y el monto que debe aparecerán cada mes en un listado público en Internet, donde sus clientes, proveedores y competidores podrán verlo.

El punto que más ha generado discusión es el que se refiere a los Grandes Contribuyentes. Estos son las empresas con los ingresos más altos del país, los bancos más grandes y las industrias más potentes.

A partir de ahora, Hacienda debe publicar una vez al año una lista de cuáles de estas empresas reportaron “utilidades cero” o pérdidas en su declaración de renta. Esto es relevante porque, si una empresa no tiene utilidades, no paga el impuesto sobre la renta, que es uno de los principales ingresos del Estado para construir escuelas, carreteras y pagar policías, por mencionar algunos ejemplos.

Es importante aclarar que reportar cero ganancias no es un delito. Una empresa puede tener un año difícil, haber hecho inversiones millonarias que redujeron sus ganancias o estar pasando por una crisis. Sin embargo, el objetivo de la ley es que, si una empresa gigante no está pagando ese impuesto, el público lo sepa y Hacienda la ponga “en la mira” para una auditoría.

¿Cuándo veremos esta lista? La ley dio un plazo para prepararse. La primera lista oficial de grandes empresas con utilidades cero deberá publicarse a más tardar el 11 de diciembre de 2026.

“Adicionalmente, la reforma incorpora una disposición relativa al derecho de los contribuyentes a que su información personal y tributaria sea considerada confidencial, conforme a las normativas vigentes en materia de protección de datos, secreto bancario y consentimiento informado, con las excepciones previstas en la ley, como por ejemplo el uso de dicha información por parte de la Administración Tributaria”, comentó Juan Carlos Chavarría, Socio Líder de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

El Ministerio de Hacienda busca tener un mayor control sobre los Grandes Contribuyentes que declaran cero utilidades. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

El riesgo de la “mancha” y las auditorías profundas

Hacienda utilizará estos datos para verificar que esas pérdidas sean reales y no “trucos” contables para evitar pagar. Por ejemplo, revisarán si la empresa está enviando dinero a casas matrices en el extranjero de forma sospechosa o si sus gastos están debidamente respaldados. Para las empresas, esto significa que ahora deben tener sus estados financieros auditados y listos para cualquier revisión, incluso antes de que Hacienda se los pida.

Uno de los puntos que más preocupa a los ciudadanos es la posibilidad de ser castigado injustamente. Todos sabemos que los sistemas informáticos pueden fallar. ¿Qué pasa si usted ya pagó su deuda el lunes, pero Hacienda publica la lista el martes y usted todavía aparece ahí?

La ley contempla que los contribuyentes pueden usar todos los mecanismos de defensa legal para limpiar su nombre. Si hay un error, usted puede exigir la corrección inmediata. El gran desafío para el Ministerio de Hacienda será mantener sus servidores y bases de datos actualizados “al minuto” para evitar demandas por daños a la imagen de personas y comercios que sí están al día.

¿Qué sigue siendo privado?

A pesar de esta apertura, no toda su información es pública. La ley protege el llamado “Secreto Tributario” en otros aspectos. Hacienda no puede publicar cuánto dinero tiene usted exactamente en su cuenta bancaria, cuáles son sus gastos médicos o detalles específicos de sus contratos privados.

Esa información personal solo puede compartirse en casos muy especiales. “Tal y como lo menciona la normativa, en principio únicamente la información podría compartirse con la CCSS, sin embargo, también se observa en el último párrafo, la información también podría ser compartida con el Ministerio Público en caso de que se considere que existe un delito. A pesar de lo anterior, en caso de que la información sea publicada, todas las instituciones gubernamentales podrían tener acceso a la misma”, indicó Alberto Peralta, director de Impuestos de EY para Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

En el fondo, la Ley N.° 10.808 busca un cambio cultural. Durante mucho tiempo, la evasión se veía como algo “invisible”. Ahora, el costo de no pagar impuestos ya no es solo una multa económica, sino el costo de la reputación pública.

Para el ciudadano común, estas listas serán una herramienta de control. Podrá saber si la empresa a la que le compra servicios está al día con el país o si es una de las que reporta no ganar nada año tras año. Para los analistas económicos y políticos, será la base para discutir si el sistema de impuestos es justo o si necesita más reformas.

El éxito de esta medida dependerá de que Hacienda sea eficiente y de que los ciudadanos utilicen esta información con responsabilidad.