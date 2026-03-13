Negocios

¿En qué casos debe llenar la declaración D-270? Antes era una vez al año y ahora es mensual

Esta declaración sustituye a la D-151

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Por Brandon Flores

La declaración D-270 generó comentarios y dudas entre los contribuyentes, pero el Ministerio de Hacienda ya aclaró que su alcance es más limitado de lo que muchos creyeron.








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TributaciónD-270
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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