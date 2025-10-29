Negocios

¿Es posible vender una pintura de manera virtual? Esto es lo que pasa en el mercado de arte costarricense

Las galerías de arte en Costa Rica adoptaron modelos virtuales e híbridos para comercializar obras de miles de dólares, ¿por qué lo hicieron y cuales son sus resultados hasta ahora?

Por Marcia Solano Miller

La pandemia por Covid-19 en 2020 marcó un antes y después en el comercio virtual: debido a las restricciones sanitarias, las empresas se vieron obligadas a buscar formas de sobrevivir por medio de plataformas en línea que hasta entonces les resultaban poco familiares.








