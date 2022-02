Especialista en ‘upcycling’: “El sector textil podría ver de aquí al 2030, una reducción de $52 billones si no se mueve hacia la circularidad”

Factores como la sensibilidad ante la conservación del medio ambiente, el interés de los consumidores por evitar el desecho, tener artículos únicos con valor agregado y un menor gasto, han hecho que varios emprendimientos del país pongan en práctica el negocio del upcycling, es decir, rediseñar ropa a partir de materiales desechados.

Algunos de ellos son, PreLoved Clothing, Vikingas Upcycling, 23 Vintage Ave, Noise Costa Rica, Lila Pupila entre otros más.

EF conversó con Christopher Brosee, investigador y consultor en economía circular radicado en Costa Rica, especializado en suprarreciclaje, para conocer las razones del despegue de este modelo de negocio a nivel local, y lo que se espera de la transformación de la industria textil para las próximos años.

"La ropa es un sector que utiliza materiales de forma sumamente ineficiente", dijo Brosee.

¿Por qué está creciendo el modelo del upcycling a nivel local e internacional?

― La sostenibilidad en el sector textil es reciente, pero ha visto un auge exponencial. Creo que cuando nos dimos cuenta de la gran catástrofe ambiental por el mal manejo de los textiles, tomamos cartas en el asunto, tanto los consumidores como los productores.

En el mundo, menos del 1% de los materiales utilizados para producir ropa son reciclados para producir nueva ropa. Y la consecuencia del fast fashion es que mientras el promedio de vida de la ropa hace 30 años era de 15, hoy en día la ropa de esta industria pasa a ser “basura” en menos de un año. La ropa es un sector que utiliza materiales de forma sumamente ineficiente.

Hay otro dato alarmante, y es quizás la razón del auge de los compradores conscientes, y es que hay un patrón de sub-utilización de ropa entre muchas personas. En China, mientras que la cantidad de ropa por persona se ha multiplicado por 15, la utilización de esos ítems ha bajado un 70%. Es decir que tenemos mucha más ropa, pero la usamos menos. Lo mismo sucede en Alemania y Francia, por ejemplo.

¿Este movimiento forma parte de una revolución contra la industria de la moda rápida?

― Darle un segundo uso a la ropa y a los materiales podría estar en contra del fast fashion, pero no necesariamente. Creo que lo más importante no es tanto que compremos ropa de segunda, aunque claro que ayuda, lo realmente importante es que la industria textil y de forma multisectorial, mejore radicalmente los diseños de la ropa, que innove en los procesos de tinturas para evitar substancias químicas tóxicas, y que también innove en las telas en sí.

El sector de la vestimenta debe ser repensado y rediseñado por completo, con el fin de rechazar las externalidades negativas que tiene.

¿De qué se alimenta el auge del uso de la ropa de segunda mano?

― Yo creo que ha sido la economía circular, en sus distintas facetas. Los modelos de negocio circulares o de suscripción nos han hecho entender que podemos atacar un problema desde muchos frentes, por eso hoy en día estamos viendo un auge no solo en la ropa de segunda, sino en la ropa por suscripción, o por alquiler, y tiene todo el sentido.

Considero en esto, que la Fundación Ellen MacArthur ha jugado un rol mayor. Ha sido esta ONG que ha sido líder y pionera en poner estos temas en la mesa de los grandes directivos de las empresas.

¿Se puede sostener un negocio de upcycling en el país?

― No solamente es altamente probable que usted tenga éxito con un modelo de negocio sustentable en el sector de la ropa, si lo ejecuta bien claro está, sino que las predicciones apuntan a que la rentabilidad del sector de la vestimenta, si los empresarios continúan haciendo lo que llamamos “business as usual”, es decir que no cambian nada, se va a estancar y luego su rentabilidad va a disminuir.

En el ultimo reporte de “Pulse of the fashion industry” los datos son alarmantes. La industria de la vestimenta podría ver de aquí al 2030, una reducción de $52 billones, si no se mueve hacia la circularidad.

La sostenibilidad en el sector textil es reciente, pero ha visto un auge exponencial. (Alonso Tenorio)