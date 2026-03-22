ESPH anuncia cortes de luz en Heredia este 23 y 24 de marzo: vea zonas y horarios

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó varias suspensiones del servicio eléctrico para el 23 y 24 de marzo de 2026 en distintos sectores de la provincia de Heredia.

Los cortes responden a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la red eléctrica, con el objetivo de garantizar un suministro más confiable y continuo.

La ESPH anunció suspensiones programadas para el 23 y 24 de marzo. (Gemini/Generada con IA)

Lunes 23 de marzo

Ese día se realizarán dos interrupciones:

Ulloa, Heredia, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Sector: Condominio Árbora (segunda etapa). Motivo: mantenimiento preventivo.

de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Sector: Condominio Árbora (segunda etapa). Motivo: mantenimiento preventivo. San Pablo (distrito San Pablo) de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. Sector: Urbanización La Amelia. Motivo: mantenimiento preventivo.

Martes 24 de marzo

Para este día se programan dos cortes adicionales:

San Pablo (distrito San Pablo) de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Sector: desde el Súper El Marino, 50 metros al oeste y 25 metros al norte, calle Lombarda. Motivo: mantenimiento preventivo.

de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Sector: desde el Súper El Marino, 50 metros al oeste y 25 metros al norte, calle Lombarda. Motivo: mantenimiento preventivo. San Rafael (distrito Santiago) de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. Sector: barrio Santiago, en calle Valerio. Motivo: mejoras en la red eléctrica.

Recomendaciones para los usuarios

La ESPH recomendó a las personas usuarias tomar previsiones durante los horarios indicados, especialmente en el uso de equipos eléctricos o actividades que dependan del servicio.

También recordó que los avisos de suspensión se comunican a través de su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos en las zonas afectadas.