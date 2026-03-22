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ESPH anuncia cortes de luz en Heredia este 23 y 24 de marzo: vea zonas y horarios

La ESPH programó cortes de electricidad para el 23 y 24 de marzo de 2026 en distintos sectores de Heredia. Consulte zonas, horarios y motivos de las suspensiones.

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Por Redacción EF

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó varias suspensiones del servicio eléctrico para el 23 y 24 de marzo de 2026 en distintos sectores de la provincia de Heredia.








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Redacción EF

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