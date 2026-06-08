ESPH anuncia cortes eléctricos programados para la semana del 8 al 12 de junio en Heredia; vea los detalles

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) llevará a cabo una serie de trabajos programados de mantenimiento preventivo, mejoras y fortalecimiento de las redes eléctricas entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio de 2026.

Las intervenciones se realizarán en distintos cantones de la provincia de Heredia, incluyendo San Isidro, San Pablo, San Rafael y Ulloa, con afectaciones temporales en el servicio eléctrico tanto en zonas residenciales como comerciales.

De acuerdo con la programación oficial, los cortes se distribuirán a lo largo de la semana en distintos horarios diurnos, con impactos que van desde pocos servicios hasta más de 400 usuarios en un mismo sector.

Lunes 8 de junio

San Isidro / San Pablo

Se realizará un mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad del suministro eléctrico, en horario de 7:30 a. m. a 12:00 m. d., con afectación de cinco servicios ubicados en zonas cercanas al Maxi Palí.

Cuadrillas de la ESPH (Cortesía ESPH)

Martes 9 de junio

San Rafael (Residencial Ave Paraíso)

Mantenimiento preventivo de redes eléctricas en horario de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., con afectación de 205 servicios en el Residencial Ave Paraíso.

Miércoles 10 de junio

San Isidro / San Pablo (Cruz Roja – carretera Heredia–San Isidro)

Mejoras y fortalecimiento de redes eléctricas de 7:00 a. m. a 12:00 m. d., con afectación de 118 servicios en un tramo que se extiende desde la Cruz Roja 500 metros hacia el este.

Suspensiones del servicio eléctrico afectarán a usuarios en distintos sectores durante la semana. (Shutterstock)

San Rafael (Los Ángeles – Residencial El Castillo)

Se realizarán obras de mejora en la red eléctrica en el distrito de Los Ángeles, en San Rafael de Heredia, específicamente al final de la calle Lobo, en un sector cercano al Residencial El Castillo y a Villas Tramonti.

Los trabajos están programados entre las 7:30 a. m. y las 2:00 p. m., y provocarán la suspensión temporal del servicio eléctrico en siete abonados de la zona.

Jueves 11 de junio

San Rafael (San Josecito)

Se realizará un mantenimiento preventivo en el distrito de San Josecito, en San Rafael de Heredia, como parte de los trabajos programados en la red eléctrica. La intervención está prevista entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m., con afectación total de 470 servicios en dos sectores del distrito.

Las labores se concentrarán en el costado norte de la iglesia y en la zona del Tanque La Joya y el Hotel Cibeles.

Viernes 12 de junio

Heredia (Ulloa – Condominio Arbora)

Trabajos de mejora y fortalecimiento de redes eléctricas en horario de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., con afectación de 34 servicios en la Segunda Etapa del Condominio Arbora.

San Rafael (Los Ángeles – Camino Los Cipreses del Tirol)

En el distrito de Los Ángeles, en San Rafael de Heredia, se ejecutarán obras de mejora en la red eléctrica. Los trabajos están programados entre las 7:30 a. m. y las 11:00 a. m., con afectación de cinco servicios en un tramo aproximado de 500 metros.

El sector intervenido corresponde al Camino Los Cipreses del Tirol, una zona principalmente residencial. Como referencia, se incluyen las viviendas ubicadas a lo largo de este corredor vial, donde se concentrará la suspensión temporal del servicio eléctrico.

No se reportan suspensiones programadas para el fin de semana del 13 y 14 de junio, según la programación oficial de la ESPH.