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ESPH anuncia cortes eléctricos programados para la semana del 8 al 12 de junio en Heredia; vea los detalles

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Por Mathew Chaves

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) llevará a cabo una serie de trabajos programados de mantenimiento preventivo, mejoras y fortalecimiento de las redes eléctricas entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio de 2026.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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