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ESPH anuncia nuevos cortes de electricidad en Heredia: estas son las zonas afectadas

La ESPH programó cinco suspensiones eléctricas para la semana del 25 al 29 de mayo de 2026 en distintos sectores de Heredia: tome nota

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Por Alonso Ramírez

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó cinco suspensiones del servicio eléctrico para la semana del 25 al 29 de mayo de 2026, en la provincia.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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