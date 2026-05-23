ESPH anuncia nuevos cortes de electricidad en Heredia: estas son las zonas afectadas

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó cinco suspensiones del servicio eléctrico para la semana del 25 al 29 de mayo de 2026, en la provincia.

Estas afectarán a sectores de San Isidro, San Pablo y San Rafael debido a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la red eléctrica.

ESPH realizará cortes de luz en Heredia; vea las fechas y horarios (ESPH/Cortesía)

La interrupción de mayor impacto se realizará el 27 de mayo en el cantón de San Rafael, específicamente en el distrito de Santiago, donde 619 usuarios se verán afectados entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde.

Según la ESPH, los trabajos se desarrollarán en el sector de Jardines Universitarios 2 y forman parte de labores preventivas orientadas a garantizar un suministro más confiable y continuo.

Un día antes, el 26 de mayo, la empresa también suspenderá el servicio en la urbanización Ana Victoria, en San Josecito de San Rafael. En este caso, el corte se extenderá de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. e impactará a 30 usuarios.

Por otro lado, el 28 de mayo habrá una interrupción programada en el distrito de Concepción, en San Isidro. La suspensión se realizará entre las 7:30 de la mañana y las 3 de la tarde, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La afectación abarcará el cruce de calle Chaves con calle Anonos y alcanzará a 169 usuarios, según el detalle suministrado por la empresa.

Finalmente, la mayor cantidad de trabajos se concentrará el 29 de mayo, con dos intervenciones distintas en el cantón de San Pablo.

Uno de los cortes afectará el sector de Rincón de Sabanilla, específicamente frente a Walmart San Pablo y la empresa Etipres. En esa zona, el servicio se suspenderá de 7:00 a. m. a 12:00 mediodía para ejecutar mejoras en redes eléctricas. La ESPH indicó que ocho usuarios se verán impactados.

(ESPH/Cortesía)

Ese mismo día también se realizará una reubicación de postería en el distrito central de San Pablo. El corte está previsto entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m. y afectará a 43 usuarios en el sector ubicado desde la Plaza de La Puebla, 100 metros al este y 200 metros al norte, en urbanización La Amelia.

La ESPH informó que las suspensiones serán comunicadas mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y, en algunos casos, volantes informativos.

Además, recomendó a las personas usuarias tomar previsiones durante los horarios establecidos y proteger equipos eléctricos sensibles ante posibles fluctuaciones o interrupciones del servicio.