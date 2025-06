Esta es la información que le pueden pedir si quiere alquilar una casa o apartamento

El mercado de alquileres en Costa Rica ha experimentado cambios significativos en los últimos años. Factores como el crecimiento demográfico y el aumento del teletrabajo han influido en la demanda y la oferta de viviendas en alquiler.

La digitalización ha jugado un papel importante en el sector inmobiliario, facilitando la búsqueda y gestión de alquileres a través de plataformas en línea y aplicaciones móviles.

Sin embargo, la interacción personal y la verificación de la información siguen siendo esenciales para evitar malentendidos y asegurar una transacción segura.

Entender los requisitos legales y las prácticas comunes es crucial para que inquilinos y propietarios establezcan una relación de alquiler transparente y beneficiosa.

Para alquilar en Costa Rica, la documentación requerida suele ser mínima y varía según el tipo de propiedad y el arrendador. Aunque en la mayoría de los casos, solo se necesita un documento de identidad, algunos arrendadores pueden solicitar comprobante de ingresos o garantía, pero los requisitos son generalmente más flexibles que en otros países.

Actualmente, la mayoría de los arrendadores buscan tener un perfil claro de la persona a la que le alquilan y poder determinar, por ejemplo, si efectivamente se muda a una vivienda el número de inquilinos que se determina como núcleo familiar o para el que es apto el espacio alquilado.

“Es común que se soliciten las calidades completas de la persona, esto incluye profesión u oficio. Si la vivienda se alquila ya con los servicios básicos, por ejemplo el Internet, sería importante decir si uno hace o no teletrabajo con el fin de evitar malentendidos con la velocidad del servicio”, explicó Angie Portela, gerente legal de APriori Derecho Corporativo.

“Además, algunos propietarios suelen pedir a los futuros inquilinos alguna referencia de un lugar que hayan alquilado previamente, así como una referencia sobre si la persona tiene trabajo o alguna carta de referencia”, agregó.

Los arrendatarios suelen verificar que sus futuros inquilinos no tengan una mascota o que esta sea de las dimensiones aceptadas, en el caso de los condominios. (Shutterstock)

¿Y si tengo mascotas?

Otro de los aspectos que los dueños de viviendas para alquiler suelen tener en cuenta gira en torno a las mascotas.

En el 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indagó en la Encuesta Nacional de Hogares cuántos tienen un perro o un gato como mascota. De acuerdo con esta investigación, se trata del 62,2 % de las familias, es decir, 1.133.257 hogares.

Sin embargo, la oferta de vivienda se está concentrando en propiedades más pequeñas, en torres o casas de alquiler, donde los propietarios no permiten animales.

Ante esta situación, Portela explicó que, generalmente, los propietarios suelen consultar a sus futuros inquilinos sobre este tema para verificar que la familia no tenga una mascota o cerciorarse de que esta sea de las dimensiones aceptadas, en el caso de los condominios.

La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Ley 7527) regula los acuerdos de arrendamientos de propiedades en Costa Rica. Tanto los arrendadores como los arrendatarios están sujetos a los alcances de esta norma.

“Es importante mencionar que la ley contempla como válidas la limitación a la mascota y el uso del inmueble. Esta información sustenta la relación y permite determinar el uso del inmueble, así como conocer si es o no el adecuado. La ley no brinda una lista de lo que se puede pedir o no, en definitiva, la información que se solicite deberá ir orientada al uso pacífico del inmueble”, concluyó Portela.

Documentación solicitada

Según Portela, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden solicitar a sus futuros inquilinos la siguiente información antes de firmar un contrato: