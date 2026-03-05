Esta es la ruta al éxito de su negocio: 9 cambios para alcanzar la productividad sostenida, según McKinsey & Company

El estudio El estado de las organizaciones 2026 de McKinsey & Company, basado en 10.000 líderes de 16 países, revela un giro crítico. “El énfasis se ha desplazado de la resiliencia a corto plazo a la productividad sostenida y el impacto a largo plazo”, marcando una nueva era global.

Ante la incertidumbre económica y tecnológica, el reto para los empresarios es evolucionar con agilidad. La investigación detalla cómo las firmas buscan adaptarse a fuerzas que redefinen el valor. No se trata de resistir, sino de rediseñar la forma de competir hoy.

Para un comerciante o fabricante, entender estos cambios es vital para no quedar atrás en el mercado. El informe destaca que la velocidad de adaptación determinará quiénes prosperarán. Es una hoja de ruta clara para transformar la complejidad actual en una ventaja estratégica.

Para lograr este objetivo, la consultora identifica transformaciones profundas que los líderes deben adoptar de inmediato. Estos pilares no solo modernizan la operación, sino que preparan el terreno para un crecimiento sólido, basándose en los siguientes hallazgos principales:

Integración inteligente de IA: Esta tecnología requiere rediseño total, pues el 86% de los líderes no está listo. Una fábrica puede empezar automatizando solo el control de inventario para ganar eficiencia sin caos, eligiendo un área de alto impacto antes de intentar escalar todo. Colaboración humano-máquina: El 55% de los líderes espera productividad exponencial al sumar agentes de IA. Un despacho contable puede usar un asistente virtual para clasificar facturas, permitiendo que el contador use su juicio humano para dar una asesoría financiera real. Servicios compartidos digitales: El 84% de los encuestados ampliará centros que orquestan el trabajo digital. Una cadena de tiendas puede centralizar sus pagos y nóminas en una plataforma única, simplificando la gestión y bajando costos mediante el uso de herramientas de nube. Flexibilidad geopolítica: El 72% de firmas se ve afectada y el 43% desinvirtió demasiado tarde. Un importador de telas debe diversificar sus proveedores en distintos países para no depender de una sola región, asegurando que su negocio siga operando ante cualquier conflicto. Simplificación de procesos: 2 de cada 3 líderes ven sus empresas como muy complejas e ineficientes hoy. Un taller mecánico puede eliminar pasos innecesarios en la recepción de autos, usando una tablet para registros rápidos y así agilizar la entrega final al cliente externo. Foco en lo esencial: Implica mover recursos a lo que más brilla, algo que solo el 30% hace hoy. Una panadería que detecta que sus pasteles de boda dejan más ganancia que el pan dulce, debe asignar a sus mejores reposteros y más presupuesto publicitario a ese producto estrella. Potencial del capital humano: El éxito exige cuidar la salud; solo el 20% valora incentivos no financieros. Una oficina de diseño puede mejorar el rendimiento ofreciendo horarios flexibles, logrando que el equipo esté mucho más motivado y sea creativo en sus entregas diarias. Diversidad como estrategia: El 90% de las organizaciones ya prioriza la inclusión para mejorar resultados. Una tienda de ropa que contrata personal de distintas edades y orígenes entenderá mejor a una clientela variada, logrando así aumentar sus ventas con atención empática. Liderazgo reflexivo: Ir de adentro hacia afuera da resultados; el 30% de estos líderes se adapta rápido. El dueño de un restaurante que evalúa su estilo de mando podrá inspirar mejor a sus meseros, creando un ambiente de trabajo positivo que los clientes notarán al llegar.

La integración de la inteligencia artificial y el talento humano es el motor de la nueva eficiencia operativa. (Shutterstock/Shutterstock)

La transformación organizacional ya no es una opción de lujo, sino una necesidad de supervivencia. “La pregunta para los líderes ya no es si transformarse, sino qué tan rápido hay que hacerlo”, concluye el estudio subrayando que la demora es el riesgo más alto ahora.

Adoptar estos nueve cambios permite construir negocios sólidos que no solo aguantan golpes, sino que crecen. Al centrarse en la productividad y el bienestar humano, las empresas pueden navegar la incertidumbre. El futuro pertenece a quienes deciden actuar con visión clara.

El análisis de McKinsey establece que el futuro de las organizaciones reside en su capacidad de aprendizaje continuo. La integración de estos cambios operativos marca la diferencia entre las firmas que logran escalar sus resultados y aquellas que quedan estancadas.