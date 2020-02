9 de 10

The Good Patch / La Mend son parches tópicos con infusión de hachís (cannabis). Todos los parches contienen extracto de hachís y otros ingredientes naturales para tratar estados específicos que se reflejan en cada nombre de marca individual: Nite Nite, Hangover, Be Calm, Period, CBD, Pain Relief y Hot Flash. Como ingrediente para el alivio del dolor, antiinflamatorio y calmante, el cannabis se ha posicionado como producto para funciones que van desde el sueño a la relajación. Los parches tópicos se asocian tradicionalmente con el dolor localizado o alternativas menos dañinas, lo que significa que los consumidores están buscando una automedicación holística y no solo el alivio sintético del dolor. Foto: Captura del sitio web Thegoodpatch.com