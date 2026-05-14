Negocios

Estas son las carreras, técnicos y certificaciones que más buscan las multinacionales en Costa Rica en 2026

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Por Redacción EF

Las empresas multinacionales que operan en Costa Rica han redefinido sus prioridades de contratación para escalar operaciones, demandando perfiles con una mayor especialización técnica y una combinación de habilidades que antes no se exigían de forma simultánea.








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Redacción EF

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