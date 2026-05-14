Estas son las carreras, técnicos y certificaciones que más buscan las multinacionales en Costa Rica en 2026

Las empresas multinacionales que operan en Costa Rica han redefinido sus prioridades de contratación para escalar operaciones, demandando perfiles con una mayor especialización técnica y una combinación de habilidades que antes no se exigían de forma simultánea.

El estudio “Estadísticas vitales, carreras de mayor demanda 2026”, elaborado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), presenta el panorama más actualizado del capital humano requerido por los sectores de servicios corporativos, ciencias de la vida y manufactura.

De acuerdo con Marianela Urgellés, directora general de CINDE, la demanda se ha diversificado y especializado ante la disrupción tecnológica actual. Aunque existen coincidencias base en la búsqueda de profesionales en Administración de Empresas, Finanzas e Ingeniería Industrial, las especialidades técnicas y certificaciones marcan la diferencia entre sectores.

1. Servicios corporativos y tecnologías digitales

Este sector enfoca su demanda en la escalabilidad digital, infraestructura en la nube y gestión de proyectos ágiles. Se observa una migración de perfiles informáticos genéricos hacia especialistas en arquitecturas concretas.

Carreras universitarias: Administración de Empresas, Finanzas y Contaduría, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, e Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Administración de Empresas, Finanzas y Contaduría, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, e Ingeniería en Tecnologías de la Información. Especialidades técnicas: Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente, Contabilidad y Finanzas, Informática en Desarrollo de Software, Análisis de Datos e Inteligencia Artificial.

Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente, Contabilidad y Finanzas, Informática en Desarrollo de Software, Análisis de Datos e Inteligencia Artificial. Certificaciones clave: Project Management, Six Sigma, Microsoft Azure, AWS, Salesforce Admin, Linux y Python.

Six Sigma es una de las certificaciones más solicitadas en 2026.

2. Ciencias de la Vida: De la teoría a la ingeniería aplicada

El sector de ciencias de la vida, principal exportador del país, está transitando de las ciencias puras (como Química o Microbiología, que salieron del ranking principal) hacia la manufactura avanzada y la automatización. La precisión industrial y el cumplimiento de normas regulatorias internacionales son críticos.

Carreras universitarias: Ingeniería Industrial, Administración de Empresas e Ingeniería de Calidad (esta última ingresando directamente al tercer puesto de demanda).

Ingeniería Industrial, Administración de Empresas e Ingeniería de Calidad (esta última ingresando directamente al tercer puesto de demanda). Especialidades técnicas: Gestión de la Producción, Mecánica de Precisión y Mantenimiento Industrial.

Gestión de la Producción, Mecánica de Precisión y Mantenimiento Industrial. Certificaciones clave: El 60% de la demanda se concentra en Calidad Lean y Regulación, destacando Six Sigma, ISO 13485, GMP y Regulación FDA.

Las empresas multinacionales que operan en Costa Rica han redefinido sus prioridades de contratación para escalar operaciones, demandando perfiles con una mayor especialización técnica y una combinación de habilidades que antes no se exigían de forma simultánea. (Canva/Canva)

3. Manufactura: Transformación hacia lo técnico

La manufactura experimenta la transformación más profunda en su demanda, con un notable ascenso de ingenierías específicas que sugieren una expansión de procesos químicos y electrónicos en Costa Rica.

Carreras universitarias: Ingeniería Industrial, Ingeniería Química (que subió del sexto al segundo puesto respecto a 2022) e Ingeniería Electrónica.

Ingeniería Industrial, Ingeniería Química (que subió del sexto al segundo puesto respecto a 2022) e Ingeniería Electrónica. Especialidades técnicas: Electrónica Industrial, Gestión de la Producción y Mantenimiento Industrial.

Electrónica Industrial, Gestión de la Producción y Mantenimiento Industrial. Certificaciones clave: Ingeniería y Manufactura (49% de la demanda), con énfasis en Six Sigma, Electromecánica y Calidad de Suplidores.

Habilidades estratégicas: El “sistema operativo” del talento

Más allá del conocimiento técnico, el estudio de CINDE identifica tres competencias conductuales que son el denominador común para el éxito en cualquier industria:

Comunicación: Ocupa el primer lugar de importancia en los tres sectores sin excepción. Trabajo en equipo: Consistente entre las cinco habilidades más valoradas. Adaptabilidad: Considerada hoy, junto con la comunicación, como una habilidad central y no solo complementaria.

Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, enfatizó que la empleabilidad se multiplica cuando se incorporan capacidades tecnológicas a profesiones tradicionales. Por ejemplo, un administrador que domine la analítica de datos o un técnico en finanzas certificado en la nube representan el talento que las multinacionales buscan activamente para crecer desde suelo costarricense.