Estas son las empresas que empeoraron su imagen de responsabilidad en un año, según ‘ranking’ Merco

La gestión Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) se convirtió en un indicador crucial para evaluar la sostenibilidad y la reputación de las empresas. Factores como el compromiso con el medio ambiente, el trato a los colaboradores, la contribución a la comunidad y la transparencia en la gestión son cada vez más relevantes para inversionistas, consumidores y el talento humano.

El monitor Merco Responsabilidad ESG Costa Rica ofrece una medición anual de cómo las principales compañías del país son percibidas en estos ámbitos.

El ranking se construye a partir de la evaluación de directivos, periodistas, analistas financieros, ONG, sindicatos, asociaciones de consumidores y ciudadanos, entre otros públicos.

Si bien la edición 2025 de este monitor mostró mejoras para algunas empresas, también reveló un retroceso para un número significativo de organizaciones, incluyendo algunas que ocupaban posiciones de liderazgo en años anteriores. Esta caída sugiere un debilitamiento en la percepción de su compromiso ESG o un avance más rápido por parte de sus competidores.

Un caso notable es el de Florida Ice and Farm Company (Fifco), que cedió el primer lugar obtenido en 2024 para ubicarse en la segunda posición este año, superada por el BAC.

Un número significativo de empresas experimentó un descenso en el ranking, reflejando posibles desafíos en la gestión de su reputación ESG o un avance más rápido de sus competidores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Empresas que descendieron en el ranking Merco Responsabilidad ESG (2024 vs. 2025)

Entre los descensos más pronunciados en la clasificación 2025 se encuentran Tiendas Pequeño Mundo y Almacenes El Rey, cayendo ambas 40 puestos.

Estos retrocesos en la percepción pública sobre la responsabilidad ESG pueden impactar la reputación de las marcas y su capacidad para atraer tanto a consumidores como a talento humano, en un mercado cada vez más consciente de estos factores.

La siguiente tabla presenta las empresas que registraron un descenso en su clasificación dentro del ranking Merco Responsabilidad ESG Costa Rica entre la edición de 2024 y la de 2025. La columna “Variación” indica cuántos puestos retrocedió cada firma: