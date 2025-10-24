Estas son las empresas que escalaron posiciones en la batalla por retener talento en Costa Rica, según ‘ranking’ de Merco

En el dinámico y competitivo mercado laboral costarricense, la capacidad de una empresa para atraer y, sobre todo, retener al mejor talento humano es un factor que puede definir su éxito y estabilidad a largo plazo.

Más allá del salario, aspectos como el clima organizacional, las oportunidades de desarrollo profesional y la reputación como marca empleadora son determinantes.

El ranking Merco Talento Costa Rica mide la percepción sobre cuáles son las compañías que mejor gestionan estos intangibles. Este monitor evalúa anualmente a las 100 empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar a sus colaboradores, basándose en la opinión de diversos públicos.

La edición 2025 de este ranking, cuyos resultados se comparan con los del 2024, revela movimientos significativos en la clasificación.

Varias empresas lograron escalar posiciones, algunas de ellas con saltos notables, indicando un fortalecimiento en su atractivo como lugar para trabajar.

La Dos Pinos logró arrebatarle el primer lugar a BAC Credomatic, que ahora ocupa la segunda posición. Por su parte, el Banco Popular protagonizó uno de los ascensos más destacados al escalar 9 puestos e ingresar al top 5.

En Coca-Cola FEMSA esperan una gran respuesta de las personas en su feria de empleo. Foto: Cortesía.

Empresas que mejoraron su posición en Merco Talento (2024 vs. 2025)

Entre los ascensos más notables, además de los mencionados Banco Popular y BCR, destacan los casos de Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios y la Universidad Nacional, ambas escalando 60 posiciones. También resalta el avance de Café Britt (+32 puestos), Grupo Colono (+38) y Nacascolo Holdings (+35).

El siguiente cuadro muestra las empresas que lograron mejorar su clasificación en el ranking Merco Talento entre la edición de 2024 y la de 2025, ordenadas según su posición en el último año: