Negocios

Estas son las empresas que escalaron posiciones en la batalla por retener talento en Costa Rica, según ‘ranking’ de Merco

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

En el dinámico y competitivo mercado laboral costarricense, la capacidad de una empresa para atraer y, sobre todo, retener al mejor talento humano es un factor que puede definir su éxito y estabilidad a largo plazo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Mercotalentosatracciónclima laboralmejores empresas
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.