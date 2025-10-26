Estas son las empresas que perdieron puestos en la retención de talento en Costa Rica, según ‘ranking’ Merco

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) evalúa anualmente la percepción sobre las empresas en diversos ámbitos. Uno de sus análisis específicos es el ranking Merco Talento Costa Rica.

Este monitor mide la capacidad de las 100 empresas más relevantes del país para atraer y retener a sus colaboradores.

Los resultados se basan en tres dimensiones clave: la calidad laboral (salario, desarrollo profesional), la marca empleadora (atractivo para trabajar) y la reputación interna (valores éticos y orgullo de pertenencia).

DHL perdió más de 20 puntos en el ranking de retención de talento de Merco. (Rafael Pacheco Granados)

La comparación interanual de este ranking permite identificar las tendencias en la gestión del talento. Mientras la edición 2025 mostró ascensos para algunas firmas, también reveló un retroceso para un número considerable de compañías.

18/06/2025 Oficias centrales del INS San José. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Empresas que descendieron en el ranking Merco Talento (2024 vs. 2025)

Entre los descensos más pronunciados en la clasificación destacan los casos de AstraZeneca (-49 puestos), Mondelēz (-49 puestos) y Unilever (-45 puestos).

También son notables las caídas de DHL (-23 puestos), Pfizer (-20 puestos) y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) (-18 puestos).

El Financiero le presenta la siguiente tabla con las empresas que registraron un descenso en su clasificación dentro del ranking Merco Talento Costa Rica entre la edición de 2024 y la de 2025, ordenadas según su posición en el último año: