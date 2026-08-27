Estas son las marcas más valiosas del mundo en 2026, según el ránking BrandZ

Google recuperó el liderazgo global como la marca más valiosa del mundo en el ránking BrandZ 2026, elaborado por la firma de investigación de mercado Kantar Mercaplan y presentado en un evento organizado por la Cámara de la Comunicación Comercial (Camco).

La compañía estadounidense superó a Apple, que cayó al segundo lugar tras encabezar la medición durante los últimos años.

El estudio, presentado este jueves 27 de agosto, analiza el valor financiero y el poder de marca de miles de empresas globalmente, y revela que el sector tecnológico mantiene un dominio absoluto en los primeros lugares.

De hecho, los primeros cinco lugares del mundo los ocupan Google, Apple, Microsoft, Amazon y Nvidia.

Según Cristimaria Salgado, Marketing & Solutions Manager de Mercaplan, las marcas más poderosas del mundo “no gestionan únicamente ventas, sino que construyen activos alrededor de la salud de marca”.

Además, las empresas con una alta fortaleza comercial generan retornos significativamente superiores a la media del mercado: un portafolio de inversión enfocado en marcas fuertes habría alcanzado un retorno acumulado del 435%.

El impulso de la inteligencia artificial

Uno de los elementos más destacados de la edición 2026 es el rápido ascenso de las herramientas ligadas a la inteligencia artificial (IA). Este sector aceleró la creación de valor y posicionó a nuevos competidores en lugares estelares de la lista global.

La plataforma ChatGPT escaló hasta la posición 15, mientras que Claude ingresó por primera vez al escalafón global en el puesto 27, con un valor estimado cercano a los $97.000 millones.

De acuerdo con el análisis de Kantar, estas plataformas demuestran el “poder futuro”, una métrica que evalúa el potencial de crecimiento antes de que la empresa capture la totalidad del valor en ingresos operativos.

Por su parte, la categoría de medios y entretenimiento registró un crecimiento del 25% entre 2025 y 2026, impulsada por las plataformas digitales y los servicios de streaming.

Los servicios financieros también mostraron avances sostenidos gracias a la aceleración de la digitalización bancaria.

Google desplaza a Apple y recupera el primer puesto entre las 100 marcas más valiosas del mundo en 2026. (AFP)

Tres mitos del consumo que derriba el mercado

El reporte anual también analizó los factores que permiten el crecimiento de las grandes marcas y derribó tres ideas tradicionales del mercadeo.

En primer lugar, el estudio desmonta la premisa de que los consumidores eligen únicamente por precio; las marcas consolidadas poseen una mayor capacidad para justificar precios superiores, por eso firmas como Apple o la casa de lujo Hermès (puesto 22) demuestran que la diferenciación y la calidad percibida reducen la sensibilidad al costo.

En segundo lugar, el informe señala que un producto de alta calidad no se vende solo, sino que el crecimiento sostenido requiere convertir la propuesta comercial en una experiencia integral. Un ejemplo es McDonald’s (puesto 10), empresa que reforzó su comunicación, rediseñó sus restaurantes e integró soluciones digitales como su aplicación móvil para mantenerse relevante.

El análisis también desmintió que el crecimiento dependa de atraer clientes nuevos de manera constante, pues la retención y la capacidad de evolucionar con las necesidades de la audiencia actual resultan determinantes. Google ejemplificó este punto al integrar IA en sus servicios habituales tras la llegada de nuevos competidores, lo que le permitió registrar un aumento del 57% en su valor de marca y recuperar el puesto número uno del mundo.