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Estas son las marcas más valiosas del mundo en 2026, según el ránking BrandZ

La tecnología y la inteligencia artificial dominan el top 100

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Por Marcia Solano Miller

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Google recuperó el liderazgo global como la marca más valiosa del mundo en el ránking BrandZ 2026, elaborado por la firma de investigación de mercado Kantar Mercaplan y presentado en un evento organizado por la Cámara de la Comunicación Comercial (Camco).








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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