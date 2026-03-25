Este el nuevo restaurante que tomó el local de Forever 21 en Avenida Escazú

La oferta comercial y gastronómica en Costa Rica continúa creciendo y en este caso es Avenida Escazú la sede del nuevo restaurante que llega al país y que se ubicará en el local que hasta el año pasado ocupó Forever 21.

Se trata de Yard House, una franquicia de California que eligió a Costa Rica para iniciar su expansión internacional y que llega de la mano de AR Holdings, el grupo que ya opera varias marcas internacionales en el país. El concepto es una mezcla de bar de rock clásico con una oferta gastronómica amplia.

Local donde se localizaba la antigua tienda de Forever 21 en Avenida Escazú. (Cortesía/El Financiero)

Su principal carta de presentación es la variedad de cervezas de barril, que incluye opciones locales, importadas y versiones sin alcohol o sin gluten. El menú incluirá más de 60 platillos icónicos de la marca, entre ellos favoritos como los Poke Nachos, Onion Ring Tower, hamburguesas y variedad de ensaladas. También ofrecerá opciones vegetarianas, veganas y alternativas para personas con sensibilidad al gluten.

Miguel Ramírez, vocero de AR Holdings, señaló que la apertura es una señal de confianza en el consumidor tico, quien suele adoptar rápidamente las tendencias de consumo de Estados Unidos. Por su parte, Brad Smith, representante de la casa matriz Darden Restaurants, explicó que el dinamismo del mercado local fue el factor decisivo para que Costa Rica fuera el primer destino de la marca fuera de suelo estadounidense.

El nuevo restaurante cuenta con aproximadamente 900 metros cuadrados y si bien su llegada se había anunciado desde 2023, fue precisamente hasta este 24 de marzo que inició operaciones formalmente en territorio nacional.

Yard House, una división de Darden Restaurants, tiene más de 85 restaurantes en Estados Unidos.

En el caso de AR Holdings, opera en Costa Rica varias marcas de segmentos como restaurantes o moda. En la categoría gastronomía, tienen la representación de Olive Garden, Johnny Rockets, Outback Steakhouse, P.F. Chang’s, The Capital Grille y Dunkin.

Yard House se caracteriza por su clásica barra y su cerveza de barril. (Richard Cadan/Richard Cadan www.richardcadan.c)

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