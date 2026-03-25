Negocios

Este el nuevo restaurante que tomó el local de Forever 21 en Avenida Escazú

Se trata de la primera operación de la marca fuera de Estados Unidos. Conozca los detalles.

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Por Brandon Flores

La oferta comercial y gastronómica en Costa Rica continúa creciendo y en este caso es Avenida Escazú la sede del nuevo restaurante que llega al país y que se ubicará en el local que hasta el año pasado ocupó Forever 21.








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Yard HouseAvenida Escazú
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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