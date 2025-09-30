Negocios

Este es el hotel que ahora estará en lugar de Villa Lapas

El alojamiento cuenta con tarifa para nacionales que inicia en los $199 por noche, por habitación, más impuestos y resort fee

Por Brandon Flores

El 25 de mayo pasado el hotel Villa Lapas, ubicado cerca del río Tárcoles, anunció su cierre operativo. Cuatro meses después de ese anuncio ya se sabe cuál será el hotel que tomará ese espacio.








Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

