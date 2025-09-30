Este es el hotel que ahora estará en lugar de Villa Lapas

El 25 de mayo pasado el hotel Villa Lapas, ubicado cerca del río Tárcoles, anunció su cierre operativo. Cuatro meses después de ese anuncio ya se sabe cuál será el hotel que tomará ese espacio.

Se trata de Santa Lucía Jungle Hacienda, parte del portafolio Autograph Collection by Marriott. La propiedad se ubica a orillas del río Tárcoles y dentro de una reserva natural privada de 500 hectáreas.

El nuevo hotel forma parte del portafolio de Marriott International. (Cortesía/Cortesía)

Con 88 habitaciones con vista a la montaña, que incluyen Deluxe King, Deluxe Double, una Junior Suite, una One-Bedroom Suite y una Presidential Suite, la Hacienda ofrece estancias que combinan comodidad, diseño y conexión con el paisaje.

Ya está abierto el espacio para reservaciones y el hotel cuenta con tarifa para nacionales que inicia en los $199 por noche, por habitación, más impuestos y resort fee.

Parte de los atractivos de la propiedad es que combina los elementos de lujo y comodidad con decoraciones coloniales y atractivos para los huéspedes.

Algunas de los atractivos que ofrece este hotel son: caminatas guiadas en el Parque Nacional Carara, observación de aves y vida silvestre, safaris en bote por el río Tárcoles, paseos a caballo hasta la cascada Bijagua, aventuras en kayak por la costa y visitas culturales al núcleo colonial de la hacienda.

La propiedad incluye además dos restaurantes que buscan realzar lo mejor los ingredientes y la cultura gastronómica local.