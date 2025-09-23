Esto le está pasando al precio de las acciones de Heineken en Ámsterdam tras el anuncio de que compra parte del negocio de Fifco

La empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) informó un acuerdo vinculante para la venta de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a la compañía HEINEKEN N.V. La transacción alcanza un monto de $3.250 millones.

Las acciones de la cervecera Heineken N.V. mostraron un comportamiento positivo en los mercados durante la jornada de este martes, después de que se diera a conocer la noticia sobre la adquisición de una parte del negocio de Florida Ice and Farm Co. (Fifco).

Los títulos de la compañía experimentaban hacia las 7:15 a. m., hora de Costa Rica, un incremento del +0,83%, lo que representa una ganancia de 0,54 unidades monetarias por acción, para cotizarse en 65,62 euros.

La jornada bursátil para Heineken inició con un precio de apertura de 66.00, una cifra superior al cierre del día anterior, que fue de 65.08. Durante el día, el precio de la acción ha fluctuado, marcando un rango entre un mínimo de 65.44 y un máximo de 66.66.

Un dato relevante de la sesión es el volumen de transacciones. Hasta el momento del reporte, se habían negociado 463.749 acciones, una cifra inferior al volumen promedio de la compañía, que se sitúa en 843.618 títulos. Esto sugiere que, si bien la reacción del mercado fue positiva en el precio, no ha estado acompañada por una actividad de compraventa inusualmente alta.

Con estos movimientos, la capitalización de mercado de Heineken se valora en 36.719 mil millones. En una perspectiva más amplia, el rango de precios de la acción en las últimas 52 semanas ha oscilado entre 63,58 y 82,78.