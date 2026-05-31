Estos son los 10 mejores restaurantes de Cartago en el 2026, según Tripadvisor

Cartago, una provincia conocida por su rica historia y hermosos paisajes, también se destaca por su escena gastronómica. Desde acogedores establecimientos con tradición local hasta modernos restaurantes que ofrecen sabores globales, la variedad de opciones culinarias en la Vieja Metrópoli es una de sus fortalezas.

Para ayudar a los amantes de la buena mesa a navegar esta diversidad, recurrimos a una de las plataformas de viajes y recomendaciones más consultadas a nivel mundial: Tripadvisor.

Este sitio recoge en un ranking a los mejores restaurantes de la provincia de Cartago, de acuerdo con las valoraciones hechas por los clientes.

Para la selección de estos 10 restaurantes se tomaron en cuenta aquellos establecimientos con un mínimo de 100 reseñas publicadas en Tripadvisor, en el orden que la plataforma los muestra, siendo 5 la calificación más alta que puede recibirse.

Este listado revela una mezcla fascinante que incluye favoritos de comida tradicional costarricense, pizzerías artesanales y reconocidas cadenas internacionales.

1- Rosti-Cartago

Calificación: 5. Opiniones: 225

5. 225 Ubicación: Cartago, 150 metros al este de las Ruinas, contiguo al Palí.

Cartago, 150 metros al este de las Ruinas, contiguo al Palí. Descripción: Se trata del establecimiento de la cadena de restaurantes ubicado en el centro de Cartago. Brinda desayuno, almuerzo, cena, brunch y bebidas, con opciones vegetarianas y veganas. El Rosti de Terramall también aparece entre los mejores calificados del sitio. Ganador del premio Travellers’Choice 2025.

Rosti Cartago, ubicado en el centro de la provincia. (Tripadvisor/Tripadvisor)

2- Pizzería Il Giardino

Calificación: 4,7. Opiniones: 166

4,7. 166 Dirección: Orosi, de la Iglesia Colonial, 200 metros sur y 75 oeste.

Orosi, de la Iglesia Colonial, 200 metros sur y 75 oeste. Descripción: En Il Giardino, creamos experiencias gastronómicas memorables con ingredientes frescos y de calidad, ofreciendo una atención cercana que hace sentir a cada cliente como en casa. Restaurante especializado en pizzas a la leña, pastas y parrilla, ofrece un balance entre calidad, sabor y accesibilidad, en un ambiente natural, rústico y acogedor.

Restaurante Il Giardino se especializa en pizzas a la leña, pastas y parrilla. (Il Giardino/Tripadvisor)

3- Andiamo La

Calificación: 4,3. Opiniones: 174.

4,3. 174. Dirección: Autopista Florencio del Castillo, entrada Villas de Ayarco, Tres Ríos.

Autopista Florencio del Castillo, entrada Villas de Ayarco, Tres Ríos. Descripción: Restaurante de comida italiana y mediterránea, ubicado sobre la carretera Florencio del Castillo. Ofrece opciones vegetarianas.

Restaurante italiano Andiamo La. (Tripadvisor/Tripadvisor)

4- El Novillo Alegre

Calificación: 4,3. Opiniones: 116.

4,3. 116. Dirección: El Guarco, Tejar.

El Guarco, Tejar. Descripción: Ofrece cortes de carne nacionales e importados y gran variedad de platos tradicionales argentinos, como milanesas, empanadas con diferentes rellenos y el tradicional dulce de leche; además de una amplia selección de vinos.

El Novillo Alegre (Tripadvisor/Tripadvisor)

5- La Posada de la Luna

Calificación: 4,2. Opiniones: 203.

4,2. 203. Dirección: Cervantes, sobre la Ruta Nacional Primaria 10.

Cervantes, sobre la Ruta Nacional Primaria 10. Descripción: Restaurante de comida local y típica costarricense. Fundado en 1963, cuenta con una temática de museo con piezas antiguas de la historia costarricense e internacional. Ofrece desayuno, almuerzo, cena, brunch y bebidas. Con opciones vegetarianas y veganas.

La Posada de la Luna (Tripadvisor/Tripadvisor)

6- Woods Cartago

Calificación: 4,2. Opiniones: 119.

4,2. 119. Dirección: 200 metros al este del antiguo Hogares Crea, carretera hacia el volcán Irazú.

200 metros al este del antiguo Hogares Crea, carretera hacia el volcán Irazú. Descripción: Pizza a la leña en un ambiente agradable al aire libre, ubicado en la zona norte de Cartago. Ofrece almuerzo, cena y bebidas. Con opciones veganas.

Restaurante Woods. (Tripadvisor/Tripadvisor)

7- Casa Turire

Calificación: 4,2. Opiniones: 136.

4,2. 136. Dirección: 1,5 km del cruce de Atirro, Turrialba.

1,5 km del cruce de Atirro, Turrialba. Descripción: Ofrece cocina gourmet costarricense e internacional. Destaca por utilizar ingredientes frescos de su propio jardín culinario y granja. Ofrece desayuno, almuerzo, cena y bebidas. Con opciones vegetarianas y sin gluten.

Casa Turire, en Turrialba. (Tripadvisor/Tripadvisor)

8- Bocadito de Cielo

Calificación: 4. Opiniones: 402.

4. 402. Dirección: 10,3 km del centro de Cervantes, carretera a Turrialba.

10,3 km del centro de Cervantes, carretera a Turrialba. Descripción: Restaurante, mirador y cafetería de comida tradicional costarricense. Es famoso por combinar platillos típicos abundantes con vistas panorámicas espectaculares hacia las montañas. Ofrece desayuno, almuerzo, cena, brunch y bebidas. Con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Bocadito de Cielo. (Tripadvisor/Tripadvisor)

9- Rancho del Sapito

Calificación: 4. Opiniones: 192.

4. 192. Dirección: Ruta 230, Capellades de Alvarado.

Ruta 230, Capellades de Alvarado. Descripción: Restaurante familiar rodeado de naturaleza con vista al volcán Turrialba, con un sector con granja y animales que se pueden alimentar. Combina gastronomía típica con un ambiente enfocado en el turismo familiar y la recreación rural. Ofrece desayuno, almuerzo, cena, brunch y bebidas. Con opciones vegetarianas.

Rancho Sapito. (Tripadvisor/Tripadvisor)

10- La Casona del Cafetal

Calificación: 3,9. Opiniones: 398.

3,9. 398. Dirección: 1,5 km al sur de la represa de Cachí.

1,5 km al sur de la represa de Cachí. Descripción: Fundado en 1994, destaca por estar inmerso en medio de una plantación activa de café y por ofrecer vistas abiertas al majestuoso Lago de Cachí. Ofrece desayuno, almuerzo, cena y bebidas. Con opciones veganas.