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Estos son los 10 mejores restaurantes de Cartago en el 2026, según Tripadvisor

Descubra los 10 mejores restaurantes de Cartago según el ranking de Tripadvisor. La lista incluye una variada oferta culinaria entre cocina tradicional, pizzerías y cortes de carne.

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Por Randall Corella Vargas

Cartago, una provincia conocida por su rica historia y hermosos paisajes, también se destaca por su escena gastronómica. Desde acogedores establecimientos con tradición local hasta modernos restaurantes que ofrecen sabores globales, la variedad de opciones culinarias en la Vieja Metrópoli es una de sus fortalezas.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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