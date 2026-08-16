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Estos son los 10 mejores restaurantes de Puntarenas en el 2026, según Tripadvisor

Conozca los restaurantes de Puntarenas mejor calificados en TripAdvisor, desde locales de cocina internacional hasta los auténticos sabores costarricenses.

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Por Randall Corella Vargas

La extensa provincia de Puntarenas no solo cautiva por sus paisajes costeros y su biodiversidad, sino que también es un destino gastronómico de alto nivel.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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