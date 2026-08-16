Estos son los 10 mejores restaurantes de Puntarenas en el 2026, según Tripadvisor

La extensa provincia de Puntarenas no solo cautiva por sus paisajes costeros y su biodiversidad, sino que también es un destino gastronómico de alto nivel.

Basándonos en las valoraciones de Tripadvisor, hemos compilado una lista de los 10 mejores restaurantes de la provincia seleccionados por su excelencia en el servicio, calidad de ingredientes y experiencias memorables.

Desde acogedores rincones de “granja a la mesa” hasta sofisticados bares de cócteles y fusiones internacionales que desafían el paladar, esta lista es un reflejo de la diversidad que define a la región.

Para la selección de estos 10 restaurantes se tomaron en cuenta aquellos con un mínimo de 100 reseñas publicadas en Tripadvisor, siendo 5 la calificación más alta que puede recibirse.

1. Namaste Indian Restaurant

Calificación: 5. Opiniones: 2.092.

5. 2.092. Ubicación: 100 metros al norte de Tulemar Resort, Parque Nacional Manuel Antonio, Quepos.

100 metros al norte de Tulemar Resort, Parque Nacional Manuel Antonio, Quepos. Descripción: Restaurante de comida india. Resalta por sus recetas 100% originales preparadas por chefs de la India, una terraza con vistas panorámicas a la jungla y un ambiente familiar. Ofrece almuerzo, cena y bebidas. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten. Premio Travellers’ Choice: Lo mejor de lo mejor 2025.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Namaste. (Tripadvisor/Tripadvisor)

2. Hola India Restaurant

Calificación: 5. Opiniones: 1.392

5. 1.392 Dirección: Frente a Tulemar Resort, Manuel Antonio, Quepos.

Frente a Tulemar Resort, Manuel Antonio, Quepos. Descripción: Reconocida cadena de restaurantes que destaca por ofrecer comida india y pakistaní auténtica en las zonas costeras del país. Sus platos son elaborados por chefs originarios de la India, utilizando hornos tandoor tradicionales y adaptando el nivel de picante al gusto del cliente. Ofrece almuerzo, cena y bebidas. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten. Ganador del premio Travellers’ Choice 2025.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Hola India. (Tripadvisor/Tripadvisor)

3. Ámbar Cacao Bar / Restaurante

Calificación: 5. Opiniones : 150.

5. : 150. Ubicación: Sibu Boutique Hotel. Santa Elena, Monteverde.

Sibu Boutique Hotel. Santa Elena, Monteverde. Descripción: Se describe como un elegante y acogedor establecimiento gastronómico que destaca por su fusión de cocina creativa internacional, el uso de ingredientes locales y bebidas artesanales inspiradas en los sabores tropicales y el cacao. Ofrece desayuno, almuerzo, cena y bebidas. Apto para vegetarianos, con opciones veganas. Premio Travellers’ Choice 2025.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Ámbar Cacao Bitzu. (Tripadvisor/Tripadvisor)

4. Quepoa by Agua Azul

Calificación: 5. Opiniones : 102.

5. : 102. Ubicación: Manuel Antonio, entrada frente a Villa Lirio.

Manuel Antonio, entrada frente a Villa Lirio. Descripción: Bar deportivo y restaurante familiar. Destaca por fusionar el concepto de sport bar con una excelente oferta gastronómica, ofreciendo hermosas vistas al océano y atardeceres, música en vivo y un ambiente relajado. Cuenta con fogata. Ofrece cena y bebidas.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Quepoa by Agua Azul. (Tripadvisor/Tripadvisor)

5. Ape Eclectic Social Bar

Calificación: 5. Opiniones: 605.

5. 605. Ubicación: Ruta Nacional Terciaria 618, frente a Salsipuedes, Parque Nacional Manuel Antonio, Quepos.

Ruta Nacional Terciaria 618, frente a Salsipuedes, Parque Nacional Manuel Antonio, Quepos. Descripción: Popular y vibrante bar de cócteles, conocido por su atmósfera enérgica, diseño moderno y decoración artística singular. Ofrece almuerzo, cena y más de 30 tipos diferentes de cerveza. Opciones veganas. Ganador del premio Travellers’ Choice 2025.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Ape Eclectic Social Bar. (Tripadvisor/Tripadvisor)

6. Shana Restaurant

Calificación: 4,9. Opiniones: 2.231.

4,9. 2.231. Dirección: Ruta Punta Shana, Parque Nacional Manuel Antonio, Quepos.

Ruta Punta Shana, Parque Nacional Manuel Antonio, Quepos. Descripción: Restaurante de alta cocina casual ubicado dentro del hotel boutique Shana By The Beach. El establecimiento destaca por su propuesta sostenible, su ambiente abierto rodeado de selva tropical con vista al mar y su cercanía a la playa. Fusión internacional, italiana, mediterránea y platos tradicionales costarricenses con mariscos frescos. Ofrece desayuno, brunch, almuerzo, cena y bebidas. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Shana Restaurant. (Tripadvisor/Tripadvisor)

7. Pizza Time

Calificación: 4,9. Opiniones: 1.550.

4,9. 1.550. Ubicación: 350 Costanera Sur, Uvita.

350 Costanera Sur, Uvita. Descripción: Ofrece pizzas artesanales a la leña, en un ambiente familiar, relajado y amigable con la comunidad LGBTQ+. Ofrece almuerzo y cena. Apto para vegetarianos, con opciones veganas. Ganador del premio Travellers’ Choice 2025.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Pizza Time. (Tripadvisor/Tripadvisor)

8. Kalaluna Bistro

Calificación: 4,9. Opiniones: 1.409.

4,9. 1.409. Dirección: Frente a la estación de botes, contiguo a la escuela Puntarenas, Agujitas de Drake, Península de Osa.

Frente a la estación de botes, contiguo a la escuela Puntarenas, Agujitas de Drake, Península de Osa. Descripción: Restaurante de cocina italiana con fusión costarricense. Es reconocido por su comida de alta calidad en una ubicación remota y sus vistas panorámicas al océano. Ofrece desayuno, almuerzo y cena. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten. Ganador del premio Travellers’ Choice 2025.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Kalaluna. (Tripadvisor/Tripadvisor)

9. Los Laureles

Calificación: 4,9. Opiniones: 1.135.

4,9. 1.135. Dirección: 400 metros al este del BCR en Uvita, Uvita.

400 metros al este del BCR en Uvita, Uvita. Descripción: Proyecto familiar que combina el servicio de bar-restaurante con el complejo de hospedaje. Cultiva la mayor parte de lo que se consume de manera orgánica. Ofrece almuerzo, cena y bebidas. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten. Ganador del premio Travellers’ Choice 2025.

Mejores restaurantes de Puntarenas, según Tripadvisor. Los Laureles (Tripadvisor/Tripadvisor)

10. El Sapo

Calificación: 4,9. Opiniones: 693

4,9. 693 Dirección: 250 metros al norte del BCR, en Cerro Plano, Monteverde .

250 metros al norte del BCR, en Cerro Plano, Monteverde Descripción: Ubicado dentro del hotel Senda Monteverde. Restaurante de alta cocina elogiado por fusionar ingredientes orgánicos y locales con técnicas de la gastronomía contemporánea costarricense. Ofrece desayuno, almuerzo, cena y bebidas. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten. Ganador del premio Travellers’ Choice 2025.