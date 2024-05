Estos son los 6 hoteles ticos destacados en Tripadvisor como los mejores de Centroamérica y el Caribe

La plataforma de viajes Tripadvisor anunció su más reciente ranking de los mejores hoteles de Centroamérica y el Caribe. En los 10 primeros lugares destacan seis propiedades en Costa Rica.

Se trata de la más reciente lista de propiedades que lideran la clasificación The Best of the Best, que premia a los hoteles que ofrezcan el más alto nivel de excelencia en viajes basado en opiniones y comentarios favorables de los últimos doce meses por parte de los huéspedes.

Si bien nuestro país destaca por sus opciones de hospedaje de playa, solo uno de esta categoría aparece en el ranking ya que la mayoría de estas propiedades reconocidas por los viajeros de TripAdvisor se ubican en la zona de La Fortuna de San Carlos. Repasamos el listado.

Amor Arenal - San Carlos

El hotel que lidera esta lista es Amor Arenal en La Fortuna de San Carlos, ya que recibió 999 calificaciones en la plataforma con una calificación de cinco estrellas. La propiedad, con vista al volcán Arenal, tiene varias cabañas rústicas rodeadas de naturaleza equipadas cada una con piscina y otras amenidades. Para conocer más sobre el hotel o cotizar el precio del alojamiento, puede revisar su página web.

Nayara Springs - San Carlos

Nayara Springs, también localizado en La Fortuna, se encuentra en la segunda posición de la lista. Más de 2.000 evaluaciones en TripAdvisor lo avalan como un destino ideal para quienes buscan descanso en medio de la naturaleza.

Para relajarse, el visitante puede elegir entre siete piscinas de agua de manantial o dirigirse al spa, sauna o sala de vapor. En este sitio web puede conocer más detalles sobre este alojamiento.

Nayara Springs ha recibido varios reconocimientos de parte de quienes lo visitan. Incluso celebridades se han hospedado en esta propiedad.

Hamanasi Adventure and Dive Resort - Belice

Descrito como un todo incluido de lujo, esta propiedad ubicada en la playa de Hopkins, en Belice, está considerada como ideal para los amantes de actividades acuáticas mientras se hospedan en habitaciones en la selva o con vista al mar.

Todos los detalles sobre este hotel en el caribe están disponibles en su página oficial.

Nayara Gardens - San Carlos

Otro de los miembros de la familia de Nayara aparece en el cuarto lugar de esta lista. TripAdvisor menciona que Nayara Gardens es un refugio en la selva tropical donde los viajeros pueden despertar con los sonidos de la vida salvaje y caminar por senderos diseñados en sus amplios jardines.

Recientemente la propiedad ha invertido en la remodelación de sus habitaciones. Puede ver más sobre Nayara Gardens aquí.

“Este reconocimiento ratifica que el trabajo que se está realizando ha valido la pena. También, nos da mayor responsabilidad y compromiso para seguir trabajando camino a la excelencia y que cada uno de nuestros visitantes tenga una experiencia única”, destacó Jonathan Rojas, gerente de marketing de Nayara Resorts.

Tulemar Resort - Quepos

Localizado en el Parque Nacional Manuel Antonio, en Quepos, el hotel Tulemar está en la quinta posición de lo mejor de Tripadvisor en Centroamérica. Cuenta con más de 8.100 opiniones favorables y se destaca especialmente por su comida, habitaciones con vista al mar y diseño.

La propiedad también cuenta con casas privadas para grupos de viajeros. Toda la información está disponible aquí.

Hacienda AltaGracia - Pérez Zeledón

En las montañas de Pérez Zeledón se encuentra el hotel Hacienda AltaGracia, el sexto en la clasificación. “Sus alojamientos son cómodos y elegantes, con una gama de comodidades, como piscinas privadas, piscinas cubiertas climatizadas y habitaciones diseñadas para movilidad reducida. Actividades como paseos a caballo, caminatas y recorridos en bicicleta satisfacen diversos intereses, mientras que el spa, la sala de vapor y la sauna ofrecen tranquilidad”, destacó Tripadvisor.

Si quiere conocer más sobre AltaGracia o reservar, lo puede hacer desde este enlace.

Hacienda AltaGracia, ubicada en Cajón de Pérez Zeledón, también destacó en este ranking. Esta propiedad cuenta con un helipuerto para sus huéspedes. (Cortesía Hacienda AltaGracia)

Tabacón Resort & Spa - San Carlos

El último de los hoteles costarricenses que aparece en la lista es Tabacón Resort & Spa, también ubicado en La Fortuna de San Carlos. La estancia es óptima para los que buscan relajación con las aguas termales o en el spa y pasar un buen rato rodeado de naturaleza.

Para conocer precios de hospedaje y otras características del hotel, ingrese a este sitio web.

Hotel Bocas del Mar - Panamá

Muy cerca de Costa Rica está la propiedad que se ubica en el octavo lugar de este listado. Se trata de Bocas del Mar, en Boca Chica, Chiriquí, Panamá. Los viajeros lo describieron como relajante y destacaron sus piscinas y jardines.

La oferta completa de este hotel panameño se puede revisar en su sitio web.

Naia Resort & Spa - Belice

El segundo mejor hotel del Caribe y noveno a nivel general en The Best of The Best es el Naia Resort en Placencia, Belice. Tripadvisor destaca que se trata de una estancia privada, tranquila, con vista al mar y actividades para todos los gustos.

En la página oficial de la propiedad puede conocer más detalles.

Hotel La Compañía - Panamá

En la capital panameña se encuentra el décimo mejor hotel de la región según los usuarios de Tripadvisor, se trata de La Compañía que gracias a su ubicación privilegiada en el Casco Antiguo, la propiedad encierra historia y la combina con el lujo moderno.

La Compañía pertenece a la cadena Hyatt y en su sitio web puede conocer más a profundidad sobre el hotel.