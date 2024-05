Estos son los ganadores de los Effie Awards 2024 por las mejores campañas de marketing y la publicidad en Costa Rica

El pasado jueves 2 de mayo se realizó la premiación de los ganadores de los Effie Awards Costa Rica en su edición 2024, que reconoce a las mejores campañas de publicidad y marketing, así como a las agencias encargadas de crearlas.

Dicho concurso está a cargo de la Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica (Comunidad) con el objetivo de elevar el estándar de la creatividad en el país. Esta es la decimotercera edición del evento.

Los Effie Awards Costa Rica 2024 tuvieron a más de 20 agencias y marcas compitiendo por los Effie de Oro, Plata y Bronce, y el premio principal, el Gran Effie (de color negro). Precisamente, la gran ganadora fue la agencia Garnier BBDO con un total de tres premios Effie Oro, dos premios Effie Plata y un premio Effie de Bronce.

“Reconocemos también el talento y esfuerzo de los equipos de mercadeo y comunicación que estuvieron presentes en 96 inscripciones, 36 casos y 22 agencias participantes, en la búsqueda a través del trabajo y compromiso para levantar la competitividad y nivel de la industria” destacó Esmeralda Barreiro, presidenta de los premios Effie Costa Rica 2024.

La campaña "El Principito Edición Zaguate" se quedó con el premio del Gran Effie. Foto: Cortesía

Esta es la lista completa de los ganadores.

Effie Oro Copiado!

Publimark MullenLowe

Categoría: Small Budgets / Presupuesto Reducido

Caso: El retorno de Pinto

Anunciante: Delactomy A2

Garnier BBDO (Tres Effies Oro)

Categorías: Innovación en Medios, Gobierno, Instituciones diversas y ONG, e Impacto Positivo

Social.

Caso: El Principito Edición Zaguates

Anunciante: Territorio de Zaguates

Vea el videocaso aquí: Territorio de Zaguates

Effie Plata Copiado!

House Dentsu

Caso: Tosty La Leyenda de los LIV

Anunciante: Tosty La Leyenda de los LIV

Publimark MullenLowe

Categoría: Marketing de actualidad

Caso: El retorno de Pinto

Anunciante: Delactomy A2

Garnier BBDO (Dos Effie Plata)

Categoría: Innovación en Medios

Caso: Audiobigotes de Pilsen

Anunciante: Pilsen

Categoría: Marketing Estacional

Caso: Monster Fries Burrito

Anunciante: Taco Bell

Jotabequ Grey

Categoría; Relaciones Públicas (PR)

Caso: Volveré – Capmany

Anunciante: Capmany

PHD

Categoría: Impacto Social Positivo

Caso: Welcome to the group

Anunciante: Nosotras Women Connecting

Effie Bronce Copiado!

Garnier BBDO

Categoría: Impacto Social Positivo

Caso: El Principito Edición Zaguates

Anunciante: Territorio de Zaguates

Publimark MullenLowe

Categoría: Impacto Social Positivo

Caso: Ponete en mis ojos

Anunciante: Teletón 2023

Leo Burnett Costa Rica

Categoría: Restaurantes

Caso: Best Burger

Anunciante: Best Burger

OMD Costa rica

Categoría: Éxito sostenido

Caso: Los Olvidados de la educación

Anunciante: Universidad San Marcos

Garnier BBDO

Categoría: Presupuesto Reducido

Caso: San Compín de Pilsen

Anunciante: Pilsen

Brandy & Jotabequ

Categoría: Experiencia de marca

Caso: JetCoins

Anunciante: JET – FIFCO

Estos trabajos fueron sometidos a tres filtros por parte de un jurado para resultar ganadores, además este año se presentó la novedad de que cada caso fue sometido a un proceso de auditoría por parte de la agencia TRIADA para asegurarse que cumplían con los requisitos para participar.

Para el próximo año

En la edición 2025 de los Effie Awards participan todas las campañas realizadas por las agencias y sus clientes durante este año. Incluso, la misma Barreiro confirmó que un caso Effie nace desde la idea o reto que el mercado muestre sobre un caso en particular.