Estos son los hoteles de Costa Rica premiados en los “Oscar del Turismo” de 2025

Si usted está pensando en sus próximas vacaciones y busca hoteles, quizás esta guía le puede servir. Este fin de semana se realizó la edición 32 de los World Travel Awards, conocidos como los premios Oscar del Turismo que reconoció a los mejores hoteles de Costa Rica en distintas categorías.

Además, Costa Rica fue elegido como principal destino de Turismo de Aventura de México y Centroamérica 2025. Este galardón ya lo había recibido en el 2022.

Esta es la lista de hoteles ganadores por categoría:

Mejor hotel todo incluido: Fiesta Resort

Mejor resort de playa: W Costa Rica

Mejor hotel boutique: Casa Chameleon at Las Catalinas

Mejor hotel para negocios/corporativo: Costa Rica Marriott Hacienda Belén

Mejor resort familiar: Fiesta Resort

Mejor hotel ecoamigable: Botanika Osa Peninsula Curio Collection by Hilton

Mejor hotel principal: Costa Rica Marriott Hacienda Belén

Mejor hotel de conferencias: Los Suenos Marriott Ocean & Golf Resort

Mejor Lodge: Origins Luxury Lodge

Mejor hotel de lujo: Four Seasons Resort

Por otro lado, a nivel regional Costa Rica tuvo varios reconocimientos, por ejemplo tiene en el Centro de Convenciones la mejor sede para congresos y reuniones. Además, el hotel Fiesta fue reconocido como el mejor hotel familiar de México y Centroamérica.