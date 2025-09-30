Negocios

Estos son los hoteles de Costa Rica premiados en los “Oscar del Turismo” de 2025

Este fin de semana se realizó la edición 32 de los World Travel Awards, que premia los mejores hoteles con base en la elección popular. Le contamos cómo les fue a los hoteles de Costa Rica.

Por Brandon Flores

Si usted está pensando en sus próximas vacaciones y busca hoteles, quizás esta guía le puede servir. Este fin de semana se realizó la edición 32 de los World Travel Awards, conocidos como los premios Oscar del Turismo que reconoció a los mejores hoteles de Costa Rica en distintas categorías.








