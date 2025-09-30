Estos son los hoteles de Costa Rica premiados en los “Oscar del Turismo” de 2025

Si usted está pensando en sus próximas vacaciones y busca hoteles, quizás esta guía le puede servir. Este fin de semana se realizó la edición 32 de los World Travel Awards, conocidos como los premios Oscar del Turismo que reconoció a los mejores hoteles de Costa Rica en distintas categorías.
Además, Costa Rica fue elegido como principal destino de Turismo de Aventura de México y Centroamérica 2025. Este galardón ya lo había recibido en el 2022.
Esta es la lista de hoteles ganadores por categoría:
Mejor hotel todo incluido: Fiesta Resort
Mejor resort de playa: W Costa Rica
Mejor hotel boutique: Casa Chameleon at Las Catalinas
Mejor hotel para negocios/corporativo: Costa Rica Marriott Hacienda Belén
Mejor resort familiar: Fiesta Resort
Mejor hotel ecoamigable: Botanika Osa Peninsula Curio Collection by Hilton
Mejor hotel principal: Costa Rica Marriott Hacienda Belén
Mejor hotel de conferencias: Los Suenos Marriott Ocean & Golf Resort
Mejor Lodge: Origins Luxury Lodge
Mejor hotel de lujo: Four Seasons Resort
Por otro lado, a nivel regional Costa Rica tuvo varios reconocimientos, por ejemplo tiene en el Centro de Convenciones la mejor sede para congresos y reuniones. Además, el hotel Fiesta fue reconocido como el mejor hotel familiar de México y Centroamérica.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
