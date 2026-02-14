Estos son los 9 hoteles de Costa Rica que se ganaron un lugar en la lujosa lista de Forbes

Forbes Travel Guide volvió a poner a Costa Rica en el mapa del lujo mundial con la edición 2026 de sus prestigiosos Star Awards, donde nueve propiedades nacionales fueron reconocidas entre las categorías Five-Star, Four-Star y Recommended. Este resultado confirma que el país no solo es un destino de naturaleza y aventura, sino también un jugador consolidado en la hospitalidad de alta gama con sello sostenible.

Forbes Travel Guide es considerado el estándar global del lujo en la hotelería: un sistema independiente que evalúa hoteles, restaurantes, spas e incluso cruceros, mediante inspectores anónimos que se alojan como cualquier huésped y puntúan cientos de aspectos de servicio e instalaciones. Su escala se organiza en tres grandes niveles para los hoteles: Five-Star (máxima distinción), Four-Star y Recommended. Estar en cualquiera de estas categorías ya implica haber superado un umbral muy exigente de calidad.

En la práctica, esta clasificación funciona como un filtro para los viajeros más exigentes y para asesores de viaje de lujo, que consultan la guía para armar itinerarios y tomar decisiones sobre qué propiedades recomendar. Por eso, que un hotel costarricense aparezca listado en 2026 significa entrar a un circuito global donde la competencia se da con algunas de las marcas más emblemáticas del planeta.

Los nueve hoteles de Costa Rica reconocidos en 2026

En el Star Rating 2026, Costa Rica suma nueve propiedades, que abarcan desde resorts de playa en Guanacaste hasta refugios de montaña y hoteles inmersos en la selva. La lista es la siguiente:

Four Seasons Resort Peninsula Papagayo

Andaz Peninsula Papagayo Resort

El Mangroove, Autograph Collection

Nayara Springs

Casa Chameleon at Las Catalinas

Drake Bay Getaway Resort

El Silencio Lodge & Spa

Nayara Gardens

Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve

El caso del Four Seasons Resort Peninsula Papagayo es emblemático: su calificación Five-Star lo coloca en la élite mundial de resorts de lujo y convierte a Papagayo en un polo de referencia para el viajero de muy alto poder adquisitivo. Andaz Peninsula Papagayo, El Mangroove y Nayara Springs, con sus 4-Star, consolidan una oferta que combina diseño contemporáneo, gastronomía de alto nivel y experiencias profundamente conectadas con el entorno.

El Four Seasons en Papagayo fue una de las propiedades que más destacó en el listado de Forbes de 2026. (Four Seasons Papagayo/Four Seasons Papagayo)

En la categoría Recommended se ubican propuestas que apuestan por la inmersión en la naturaleza y el bienestar: Casa Chameleon at Las Catalinas, Drake Bay Getaway Resort, El Silencio Lodge & Spa, Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve y Nayara Gardens. Son propiedades más íntimas o especializadas, pero que cumplen sobradamente con los estándares de calidad y servicio que Forbes exige para otorgar su “sello de aprobación”.

Así se lee cada categoría: Five-Star, Four-Star y Recommended

Aunque los tres niveles se sitúan en el universo del lujo, marcan matices claros en cuanto a sofisticación y consistencia.

Five-Star

La categoría Five-Star se reserva para experiencias excepcionales, aquellas en las que prácticamente cada interacción supera lo que el huésped espera. El servicio es profundamente personalizado y anticipatorio: el personal se adelanta a las necesidades, recuerda preferencias, ajusta detalles sin que el cliente tenga que pedirlo y mantiene una cortesía impecable en todo momento.

En instalaciones, se trata de propiedades con diseño sobresaliente, materiales de primer nivel, mantenimiento perfecto y un fuerte sentido de lugar. Habitaciones, áreas comunes, spa y gastronomía deben estar a la altura del máximo estándar. Internamente, son hoteles que alcanzan puntuaciones muy altas en la evaluación de cientos de criterios, especialmente en la dimensión de servicio.

Four-Star

Los hoteles Four-Star ofrecen un nivel de excelencia muy alto, con servicio profesional, cálido y consistente, aunque no siempre tan ultra personalizado como en un Five-Star. El huésped puede esperar respuestas rápidas, resolución eficaz de problemas y un trato cuidado en cada interacción, con un grado notable de atención al detalle.

En cuanto a infraestructura, son propiedades claramente lujosas: habitaciones equipadas con altos estándares, espacios bien diseñados, gastronomía de calidad y spas o áreas de bienestar muy bien desarrolladas. La diferencia con un Five-Star suele estar en la intensidad y constancia de esos “momentos wow” y en el refinamiento extremo del servicio, más que en la ausencia de lujo.

Recommended

La categoría Recommended agrupa hoteles que ofrecen una experiencia muy buena y consistente, pero que todavía no alcanzan el umbral máximo de sofisticación de las categorías de estrellas. El servicio es atento, amable y correctamente ejecutado; puede haber personalización, pero no al nivel milimétrico que exige un Five-Star, ni con el grado de refinamiento constante de un Four-Star.

En lo físico, son propiedades confortables, bien mantenidas, con claros estándares de calidad y un ambiente cuidado. No necesariamente despliegan lujo en cada detalle, pero sí garantizan una estadía de alto nivel, estable y placentera. Para el viajero, ver el sello Recommended de Forbes equivale a leer: “este hotel ha pasado un filtro muy exigente y ofrece una experiencia sólida y de confianza”.

Costa Rica como laboratorio de lujo sostenible

Al observar el mapa de estos premios, emerge un patrón nítido: la mayor parte de las propiedades reconocidas están inmersas en entornos naturales emblemáticos —Papagayo, Arenal, bosque nuboso, Península de Osa— y han construido su propuesta alrededor de la sostenibilidad, el bienestar y la conexión con el entorno. No es un lujo urbano y ostentoso, sino uno que se vive descalzo, entre bosques, playas y aguas termales.

Para Costa Rica, sumar nueve reconocimientos en el Forbes Travel Guide 2026 no es solo una medalla simbólica: refuerza la marca país como destino de lujo responsable, atrae a un viajero que gasta más y se queda más tiempo, y presiona a la industria local a mantener —e incluso elevar— sus estándares de servicio y sostenibilidad. En un contexto donde otros destinos de la región compiten fuerte por el mismo segmento, este tipo de validación internacional ayuda a mantener a Costa Rica un paso adelante en la conversación global sobre turismo de alta gama.

El hotel de ultralujo Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve fue reconocido en el listado de Forbes. (Cortesía Marriott/Cortesía Marriott)

