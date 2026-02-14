Negocios

Estos son los 9 hoteles de Costa Rica que se ganaron un lugar en la lujosa lista de Forbes

La guía Forbes Travel Guide 2026 premia nueve alojamientos en Costa Rica, desde Papagayo hasta la Península de Osa, por su combinación de servicio de alto nivel, naturaleza y sostenibilidad

Por Brandon Flores

Forbes Travel Guide volvió a poner a Costa Rica en el mapa del lujo mundial con la edición 2026 de sus prestigiosos Star Awards, donde nueve propiedades nacionales fueron reconocidas entre las categorías Five-Star, Four-Star y Recommended. Este resultado confirma que el país no solo es un destino de naturaleza y aventura, sino también un jugador consolidado en la hospitalidad de alta gama con sello sostenible.








