Estos son los países donde los viajeros costarricenses más utilizan Uber

El uso de las aplicaciones de movilidad no termina cuando los usuarios salen de su país. Para una parte importante de los costarricenses que utilizan Uber, la plataforma también forma parte de sus desplazamientos en otros países, aunque los destinos y la cantidad de recorridos varían entre un lugar y otro.

Datos suministrados por la compañía, a solicitud de EF, permiten conocer cuáles mercados registraron más viajes de sus usuarios costarricenses durante el último año y dimensionar cuántas personas usaron el servicio fuera del territorio nacional.

La información ofrece una mirada al uso internacional de la aplicación, pero requiere distinguir dos indicadores: la cantidad de personas que la utilizan y el número de viajes que realizan.

Un usuario puede efectuar varios recorridos durante una misma visita o recurrir a la plataforma en distintos países.

Una quinta parte de la base activa

Según Uber, aproximadamente 200.000 usuarios costarricenses utilizaron la aplicación en otros países durante el último año. Esa cifra equivale al 20% de su base de usuarios activos en Costa Rica.

La plataforma reporta cerca de un millón de usuarios activos en el país. Para formar parte de esa categoría, una persona debe haber realizado al menos un viaje durante los últimos tres meses.

Estados Unidos encabeza la lista de países donde los usuarios costarricenses realizaron más viajes con Uber durante el período analizado. En segundo lugar se ubica Colombia, seguido de México, Panamá y España.

Cuatro de los cinco mercados se encuentran en América, mientras que España es el único país europeo incluido en este grupo.

La clasificación está construida a partir de la cantidad de recorridos registrados en la aplicación, no del número de personas que visitaron cada destino. Por ello, la primera posición de Estados Unidos indica que allí se contabilizaron más viajes, pero no permite afirmar que el destino haya recibido la mayor cantidad de usuarios individuales.

La relación entre ambas cifras permite dimensionar el alcance del uso internacional: el grupo que recurrió a Uber fuera de Costa Rica durante el último año equivale a una de cada cinco personas de la base activa reportada por la compañía.

Discusión en Costa Rica

El uso internacional de la aplicación se suma a una discusión local sobre el papel de las plataformas en la movilidad.

Según un estudio de CID Gallup encargado por Uber y divulgado este año, ocho de cada diez personas consultadas señalaron que utilizan aplicaciones de transporte. La investigación incluyó a 691 encuestados, según la información publicada sobre sus resultados.

De acuerdo con la presentación de la empresa, los usuarios valoran principalmente la seguridad, la transparencia en las tarifas y el control sobre sus viajes.

Estos resultados corresponden a una encuesta sobre percepciones y hábitos de movilidad, distinta de los registros de uso que Uber suministró sobre los viajes de costarricenses en el extranjero.