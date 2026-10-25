Negocios

Estos son los países donde los viajeros costarricenses más utilizan Uber

La plataforma identificó los cinco mercados con mayor cantidad de recorridos de parte sus usuarios costarricenses, cuando estos viajan al extranjero. Los datos son del último año

Por Brandon Flores

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El uso de las aplicaciones de movilidad no termina cuando los usuarios salen de su país. Para una parte importante de los costarricenses que utilizan Uber, la plataforma también forma parte de sus desplazamientos en otros países, aunque los destinos y la cantidad de recorridos varían entre un lugar y otro.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.