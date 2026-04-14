Expomóvil 2026 Costa Rica: todos los detalles que debe saber de esta feria de vehículos

La Expomóvil 2026 Costa Rica regresa este año con una oferta histórica. En el marco del 50 aniversario de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), el país se consolida como un mercado estratégico en la región con la presencia de 115 marcas registradas, lo que representa un crecimiento del 35% respecto a los niveles prepandemia.

Este aumento ha sido impulsado principalmente por el auge de las marcas chinas y una transición acelerada hacia modelos eléctricos e híbridos, convirtiendo a Costa Rica en un escaparate de innovación automotriz.

Así informó AIVEMA mediante un comunicado de prensa.

20/03/2025 Pedregal, Belén. Expomóvil, ambiente general, el carro más caro y el más barato de la Expo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fechas, horarios y precios de la Expomóvil 2026

Para quienes planean asistir a la feria en el Centro de Eventos Pedregal, estos son los detalles logísticos clave:

¿Cuándo es? Del 16 al 26 de abril de 2026.

Del 16 al 26 de abril de 2026. Lugar: Centro de Eventos Pedregal, Belén.

Centro de Eventos Pedregal, Belén. Horario de lunes a sábado: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

11:00 a.m. a 10:00 p.m. Horario de domingos: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

11:00 a.m. a 7:00 p.m. Precio de la entrada: 3.500 colones (Niños menores de 12 años y adultos mayores entran gratis).

3.500 colones (Niños menores de 12 años y adultos mayores entran gratis). Costo del parqueo: 4.000 colones.

Nota importante: Las entradas ya están a la venta en el sitio oficial www.expomovilcr.com para evitar filas y agilizar el ingreso.

Un mercado en expansión: 115 marcas y nuevas tecnologías

La diversidad es el eje central de la Expomóvil 2026. Según Carlos Aguilar, director ejecutivo de AIVEMA, el mercado costarricense es hoy el más dinámico de Centroamérica. La exhibición contará con más de 33.000 metros cuadrados donde los asistentes podrán comparar:

Automóviles y SUV: Modelos de combustión, híbridos y 100% eléctricos. Pick-ups y vehículos de trabajo: Versiones reforzadas para el agro y la industria. Camiones: Tecnología de punta para el transporte de carga.

Aunque el 85% de las importaciones actuales aún utilizan combustibles fósiles, Aguilar destaca que la tendencia hacia tecnologías limpias es imparable. “La industria está apostando por tecnologías más seguras y eficientes, y ese proceso de renovación es clave para la movilidad del país”, afirmó.

Ventajas de comprar en agencias oficiales durante la feria

Adquirir un vehículo directamente con una agencia autorizada en la Expomóvil 2026 Costa Rica ofrece beneficios de seguridad y respaldo que no se obtienen en el mercado informal:

Garantía de fábrica: Unidades avaladas específicamente para el clima y la topografía costarricense.

Unidades avaladas específicamente para el clima y la topografía costarricense. Respaldo postventa: Acceso inmediato a repuestos originales y talleres especializados.

Acceso inmediato a repuestos originales y talleres especializados. Certificación técnica: Atención por parte de técnicos certificados por los fabricantes.

¿Cómo está el mercado en Costa Rica previo a Expomóvil 2026?

El negocio automotor en Costa Rica llega a Expomóvil 2026 en una fase de maduración: ya no crece como en 2023-2024, pero se sostiene sobre una base amplia de marcas, mayor competencia y una transición acelerada hacia tecnologías eléctricas e híbridas.

Ese es el telón de fondo que explica por qué una feria con 115 marcas puede verse como síntoma de dinamismo, pero también de un mercado que empieza a acomodarse después del “cohete” pospandemia.

El sector cerró 2025 con una caída cercana al 5% en la importación de vehículos nuevos frente al año previo, después de varios periodos de expansión muy fuerte tras la pandemia. Analistas consultados por El Financiero hablan de un cambio de ritmo más que de un frenazo: el mercado pasó de crecer a doble dígito a moverse en rangos compatibles con la economía costarricense, con proyecciones de crecimiento real en torno al 3,5% para 2026 según el Banco Central.

En la práctica, esto se traduce en un sector que sigue vendiendo a buen ritmo, pero con consumidores más cautelosos, sensibles al crédito y al costo total de uso del vehículo (combustible, mantenimiento, seguros e impuestos). La Expomóvil 2026 se inserta en ese contexto como una vitrina crucial para estimular demanda en un año de crecimiento moderado, donde las agencias buscan rotar inventarios y capturar a compradores que ven en la feria condiciones financieras y ofertas especiales difíciles de replicar el resto del año.

Electricidad al alza, pero con frenos

En paralelo, la movilidad eléctrica dejó de ser un nicho experimental para convertirse en uno de los motores de crecimiento del parque. El número de unidades eléctricas en circulación —incluyendo autos, utilitarios y otros vehículos cero emisiones— superó las 34.000 al cierre de 2025, un salto de alrededor del 51% frente a 2024.

Pese a ese dinamismo, el grueso de las importaciones sigue siendo de combustión: alrededor del 85% de los vehículos que ingresan al país aún usan gasolina o diésel, lo que indica que estamos en una fase de transición, no de reemplazo masivo.

AIVEMA y otros actores del sector advierten que los recientes ajustes fiscales a los incentivos para vehículos eléctricos, junto con los cuellos de botella en infraestructura de carga, pueden moderar el ritmo de expansión y obligan a las marcas a afinar su propuesta de valor en híbridos y eléctricos para sostener el apetito del consumidor.

Más marcas, más competencia y un consumidor distinto

Uno de los rasgos más visibles del nuevo mapa automotor es la diversidad de oferta: antes de la pandemia el país contaba con unas 85 marcas registradas y hoy el registro supera las 100, con un incremento de más del 35% que se refleja en el programa de Expomóvil 2026.

El ingreso agresivo de marcas chinas y el despliegue de nuevas líneas eléctricas e híbridas de fabricantes tradicionales han presionado precios, ampliado rangos de equipo y obligado a las agencias a profesionalizar su servicio postventa.

El Financiero ha documentado también cambios en el comportamiento del consumidor, con una competencia más reñida entre autos nuevos e importados usados y una mayor disposición a comparar fórmulas de financiamiento, garantías y costos de mantenimiento antes de tomar la decisión final.

En ese entorno, la promesa de “tropicalización” de unidades, garantías más largas y redes de talleres autorizados se vuelve un diferenciador clave para las agencias que participan en la feria frente al mercado informal, que sigue capturando una porción relevante de la demanda.

Un sector en reacomodo estructural

Las proyecciones regionales ubican a Costa Rica en una etapa de reacomodo: el país combina un parque vehicular en expansión con un esfuerzo incipiente por renovar unidades antiguas y reducir emisiones, en un contexto de retos estructurales como la congestión vial, el costo de la electricidad y la incertidumbre regulatoria.

Para 2026 se espera un escenario de estabilidad, con predominio del segmento SUV, crecimiento sostenido pero más moderado de la movilidad eléctrica y una competencia fuerte entre marcas por capturar clientes de reposición más que compradores primerizos.

En este cuadro, Expomóvil 2026 funciona como termómetro y vitrina: concentra la oferta más amplia de la historia, refleja el peso creciente de los fabricantes asiáticos y evidencia que el negocio automotor costarricense ha pasado de una etapa de expansión casi irrestricta a otra donde la palabra clave es sostenibilidad en ventas, en tecnología y en la relación de largo plazo con el cliente.