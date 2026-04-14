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Expomóvil 2026 Costa Rica: todos los detalles que debe saber de esta feria de vehículos

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Por Redacción EF

La Expomóvil 2026 Costa Rica regresa este año con una oferta histórica. En el marco del 50 aniversario de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), el país se consolida como un mercado estratégico en la región con la presencia de 115 marcas registradas, lo que representa un crecimiento del 35% respecto a los niveles prepandemia.








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Redacción EF

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