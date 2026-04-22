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Expomóvil 2026 ofrece varios modelos de híbridos enchufables y no enchufables, ¿cuál le conviene más?

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Por Redacción EF

La Expomóvil 2026 confirma que la electrificación ya no es una conversación de nicho dentro del mercado automotor costarricense. En la feria, donde conviven marcas, financiamiento y nuevas tecnologías, el comprador ya no solo compara cuota, diseño o equipamiento: también intenta entender qué tipo de motorización se ajusta mejor a su bolsillo y a su rutina.








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Expomóvil 2026
Redacción EF

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