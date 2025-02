Facturas electrónicas deberán incorporar Sinpe Móvil como método de pago, ¿cómo funcionará y qué se busca con esta medida?

La Dirección General Tributación (DGT) amplió el plazo para que entre en vigencia el sistema de facturación electrónica 4.4: ya no será a inicios de junio, sino en setiembre. El objetivo es permitir a los contribuyentes realizar los ajustes en sus sistemas y garantizar la correcta emisión del comprobante electrónico, así como dar el espacio a los desarrolladores para que realicen los ajustes requeridos.

Este nuevo esquema incorpora 146 cambios en toda la estructura de los comprobantes electrónicos, respecto a la versión 4.3, pero uno de los principales es la incorporación del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) como medio de pago. Ahora se sumará a las ya existentes como efectivo, transferencia o tarjeta.

El uso de Sinpe no para de crecer: en mes y medio del 2025 se igualó el monto tranzado en todo el 2020 (Archivo). (Alonso Tenorio)

¿Cuál es el objetivo de esta medida y cómo se aplicará? Le explicamos.

En términos generales, el objetivo de la DGT con este nuevo esquema es tener más información de las actividades de los contribuyentes y en el particular del Sinpe, lo que se busca, es asegurar que las transacciones hechas con esta plataforma paguen los impuestos correspondientes y al mismo tiempo rastrear quiénes son los contribuyentes que no están cumpliendo con esta disposición tributaria.

Además de la opción de Sinpe, también en setiembre se incorporará la alternativa de plataforma digital como medio de pago. Un ejemplo de esta última categoría es Paypal y ahora los medios de pago en la factura serán siete, cada uno con su respectivo código.

Efectivo tendrá el 01, tarjeta será 02, los cheques se identificarán con el 03, transferencia o deposito bancario con el 04, montos recaudados por terceros (que se utiliza cuando el pago sea recibido por un tercero y no por quien emite el servicio o mercancía ejemplo: pago de recibos telefónicos en supermercados) el 05 y las dos nuevas adiciones el 06 (Sinpe) y 07 (Plataforma digital). Consecuentemente, estas modificaciones conllevarán ajustes en la estructura XML de la factura electrónica, que es la que debe completar quien realiza la transacción.

Actualmente a los pagos por Sinpe Móvil no se les cobra ningún impuesto por la transacción como sí se hace por ejemplo a los pagos realizados por medio de tarjeta que se les aplica un factor de retención por IVA y Renta al comercio.

“La ventaja que tendría Tributación al darle seguimiento a los pagos realizados por Sinpe sería implementar el cobro de tributos como a los pagos por tarjeta, y contar con una mejor trazabilidad de los ingresos de los comercios”, comentó Luis Martínez, consultor de transformación digital de la firma Grant Thornton.

Hasta este momento, no es posible darle trazabilidad a los pagos realizados en las actividades comerciales con factura electrónica que se hacen a través de Sinpe Móvil. Por ello, se busca crear un sistema que vaya madurando con los años, que genere datos que se puedan comparar con los reportes totales que genera el Banco Central, que incluya transacciones de Sinpe sin factura electrónica, transacciones familiares y hasta transacciones informales.

“De esta forma es posible generar un criterio para gestionar una posible evasión entre los participantes, derivado de correlaciones de los resultados. Esta trazabilidad genera información total, para ver los pagos en efectivo, en tarjeta, en transferencia y ahora en Sinpe, todo lo anterior, es imprescindible para controlar y disminuir la evasión fiscal”, indicó Kevin Chavarría, presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.

En esta misma línea, otra de las modificaciones que traerá el sistema 4.4 es que se deberá indicar cuál es la actividad económica a la que se dedique el emisor de la factura, con el objetivo de comprobar si corresponde con la que aparece registrado. Esto se deberá hacer a través de un código asignado.

Un punto importante es que en el archivo de la factura no se colocará el número de teléfono asociado al Sinpe y por eso, por el momento, no habrá forma de reconocer directamente si el dinero va a una cuenta personal o de una empresa. “Es similar a cuando se hace una transacción con tarjeta, que no se coloca el número”, dijo Priscilla Piedra, socia de Impuestos de Impuestos y Legal de Deloitte.

Uso de Sinpe Móvil no para de crecer

Cuando se revisan los datos del uso del Sinpe Móvil —disponibles en el sitio web del Banco Central—, se puede notar que sigue con crecimiento, especialmente desde el 2020 en adelante. La razón: la pandemia y las restricciones de esos años fomentaron el uso del pago sin contacto y convirtió al Sinpe en parte fundamental del día a día de los costarricenses, tanto para compradores como dueños de negocios.

Viendo los números de 2020, destaca que ese año se movieron ₡1.000 millones, mientras que el año previo fueron ₡119,2 millones, es decir, un incremento del 740,34%. Para ponerlo en contexto, solo lo transado en 2020 fue superado por la cantidad que se movió en el primer mes y medio del 2025.

Por otro lado, al cierre del 2024, el Central reportó transacciones por ₡10,9 billones y poco más de 648 millones de transacciones. Las expectativas del Central es que se realicen 800 millones de transacciones para este año.

Desde hace algún tiempo Hacienda tiene en la mira las transacciones que se realizan mediante esta plataforma digital, con el objetivo de luchar contra la evasión pero todavía queda camino por recorrer especialmente en el proceso para diferenciar cuáles transacciones se realizan entre personas y cuáles entre negocios.

El Código Tributario establece sanciones monetarias o de cierre del negocio, dependiendo de la gravedad o de la reincidencia del contribuyente.