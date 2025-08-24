Negocios

Falleció Ricardo Poma: CEO del conglomerado propietario de Grupo Roble

Grupo Poma es un conglomerado salvadoreño que opera en Costa Rica a través de su subsidiaria Grupo Roble

Por Redacción EF

El CEO de Grupo Poma, Ricardo Poma, falleció este domingo 24 de agosto.








