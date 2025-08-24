Falleció Ricardo Poma: CEO del conglomerado propietario de Grupo Roble

El CEO de Grupo Poma, Ricardo Poma, falleció este domingo 24 de agosto.

Poma era el líder del conglomerado salvadoreño que tiene presencia en diversos sectores empresariales centroamericanos, que incluyen bienes raíces, automotrices, hotelería e industria.

En Costa Rica, Grupo Poma opera a través de Grupo Roble, una de sus principales divisiones dedicadas al desarrollo inmobiliario. Entre los proyectos de Grupo Roble en el país destacan Multiplaza Escazú y Multiplaza Curridabat, Plaza Roble y Vista Tower, entre otros.

Ricardo Poma Delgado nació en 1946, en El Salvador. Su abuelo, Bartolomé Poma, inició un taller automotriz en 1915 y de ahí la empresa creció hasta conformar lo que hoy es Grupo Poma.

Bajo su liderazgo, y en la década de los 70, la empresa comenzó a invertir en la construcción de viviendas y más adelante, en centros comerciales y hoteles.

Hoy tiene presencia en 10 países, con inversiones en cinco divisiones y abarca a Grupo Roble, Real Hotels & Resorts, Excel Automotriz, Autofácil y Solaire.

Estas divisiones están a cargo de sus tres hijos: Fernando, Alberto, Andrés y su sobrino Alejandro.

En las últimas tres décadas, Ricardo Poma se convirtió en un filántropo que apostó a la educación con organizaciones como la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), la Fundación Poma, la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), el Teatro Luis Poma y la Fundación Renacer.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.