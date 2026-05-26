Negocios

Famosa marca de helados de España llega a Costa Rica y aquí estará su local

La marca nació en Madrid hace tres años y tiene presencia en varios países

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Por Brandon Flores

Una famosa marca de helado de yogur griego originaria de España está por abrir una sede en Costa Rica.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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