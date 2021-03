- 28 de noviembre de 2012. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó legalizar la fertilización in vitro (FIV) y se dispuso que la Caja Costarricense de Seguro Social incluyera paulatinamente la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas de tratamiento de infertilidad

- 10 de setiembre de 2015. El poder ejecutivo autorizó la técnica con el decreto para la para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria.

- 31 de marzo de 2016. Entró en vigencia la Norma para Establecimientos de Salud que realizan la Técnica de Reproducción Asistida de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria (FIV)

- 17 de julio de 2019. Inauguración de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)