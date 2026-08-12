Negocios

Feria de empleo en la UNA ofrecerá 1.500 puestos de trabajo presenciales y virtuales

La Universidad Nacional (UNA) realizará su feria de empleo bimodal del 18 al 20 de agosto, donde además habrá seminarios y más de 40 empresas participantes

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Por Marcia Solano Miller

Desde el 18 y hasta el 20 de agosto, la Universidad Nacional (UNA) llevará a cabo su IV Feria de Empleo, un espacio que pondrá a disposición de los asistentes hasta 1.500 vacantes laborales.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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