Feria de empleo en la UNA ofrecerá 1.500 puestos de trabajo presenciales y virtuales

Desde el 18 y hasta el 20 de agosto, la Universidad Nacional (UNA) llevará a cabo su IV Feria de Empleo, un espacio que pondrá a disposición de los asistentes hasta 1.500 vacantes laborales.

El evento contará con la participación de más de 40 empresas nacionales y transnacionales de sectores como tecnología, manufactura, alimentación, finanzas y servicios.

La actividad es de carácter gratuito, abierta al público general y ofrecerá puestos tanto para perfiles profesionales como no profesionales, por lo que no es un requisito obligatorio contar con un título universitario para participar.

Para esta cuarta edición, los organizadores habilitaron dos modalidades de participación. De forma presencial, las personas podrán asistir de 9 a. m. a 1 p. m. a la Plaza de la Diversidad, ubicada en el Campus Omar Dengo, en Heredia.

Por otro lado, la modalidad virtual funcionará de 1:30 p. m. a 5 p. m. a través del sitio web www.unaferiadeempleo.com. Los usuarios deberán registrarse con un usuario y contraseña para visitar los estands virtuales y postularse a las vacantes.

El coordinador de la feria, Hugo Fonseca, destacó que cada uno de los tres días contará con empresas diferentes; por ello, la recomendación de la organización es que los interesados participen en múltiples jornadas para maximizar sus oportunidades y tener acceso a mayor diversidad de sectores. Se aconseja a los asistentes llevar su currículum en formato digital.

Además del contacto directo con los reclutadores, la feria brindará herramientas para mejorar el perfil profesional de los candidatos.

En el recinto se habilitará un espacio para que los interesados puedan tomarse una fotografía profesional, ideal para actualizar plataformas como LinkedIn.

Asimismo, se impartirán charlas y seminarios web sobre habilidades blandas, uso de inteligencia artificial en el reclutamiento, marca personal y salud mental en el entorno de trabajo, a cargo de firmas como Manpower, Amazon, Procomer y Cinde.

Estas capacitaciones se realizarán tanto de forma virtual como presencial en la Facultad de Ciencias Sociales. Las personas interesadas en asistir deben completar un formulario de inscripción previo.

Datos del Observatorio Económico y Social (OES) de la UNA indican que, en el último año, la fuerza de trabajo se redujo en 70.615 personas. La brecha de género también es un factor crítico: en los últimos seis años, 141.534 mujeres dejaron de buscar empleo frente a 61.513 hombres, lo que evidencia desafíos estructurales que esta iniciativa busca mitigar mediante la inclusión y el fomento a la empleabilidad.