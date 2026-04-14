Feria de empleo ofrecerá más de 600 vacantes en tecnología: vea cuándo es

Más de 600 vacantes en áreas vinculadas con tecnología estarán disponibles en una feria de empleo organizada por la Universidad Fidélitas, en la que participarán cerca de 20 empresas que buscan talento en un sector marcado por su crecimiento sostenido.

Las oportunidades están dirigidas a perfiles en desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia de negocios, ciberseguridad y tecnologías de información, áreas que mantienen una alta demanda tanto en el mercado nacional como internacional.

(Universidad Fidélitas/Cortesía: Universidad Fidélitas)

Perfiles con mayor demanda

Las empresas participantes buscan talento en disciplinas relacionadas con programación, manejo de datos y seguridad digital, así como en funciones asociadas a la transformación tecnológica de las organizaciones.

Este tipo de perfiles continúa posicionándose entre los más solicitados, en un contexto donde la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías impulsan la generación de empleo especializado.

Modalidad híbrida

La actividad se desarrollará durante dos días en formato híbrido.

El martes 21 de abril se realizará de manera virtual, a través de la plataforma Teams, en horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Durante esta jornada se impartirán charlas orientadas al desarrollo profesional.

El miércoles 22 de abril tendrá lugar la jornada presencial en la sede de Heredia, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., donde las personas asistentes podrán interactuar directamente con las empresas participantes.

¿Cómo participar?

Para asistir, las personas interesadas deben completar un registro previo según la modalidad en la que deseen participar y contar con su currículum en formato digital.

La actividad es gratuita y busca facilitar el vínculo entre el talento y las oportunidades laborales disponibles en el sector tecnológico.

(Universidad Fidélitas/Cortesía: Universidad Fidélitas)

Charlas y apoyo al perfil profesional

Como parte de la agenda, se ofrecerán cinco charlas enfocadas en fortalecer la empleabilidad de los asistentes.

Además, la Academia de Inglés de la universidad brindará pruebas gratuitas de ubicación del idioma, junto con orientación personalizada para mejorar el perfil profesional.