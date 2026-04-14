Negocios

Feria de empleo ofrecerá más de 600 vacantes en tecnología: vea cuándo es

Más de 600 vacantes en tecnología estarán disponibles en una feria de empleo organizada por la Universidad Fidélitas en formato virtual y presencial.

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Por Alonso Ramírez

Más de 600 vacantes en áreas vinculadas con tecnología estarán disponibles en una feria de empleo organizada por la Universidad Fidélitas, en la que participarán cerca de 20 empresas que buscan talento en un sector marcado por su crecimiento sostenido.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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