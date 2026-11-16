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Fideicomiso de Ingenio Taboga anuncia remate de 15 propiedades con base de $12,1 millones

Subasta incluye terrenos agrícolas en Guanacaste y una finca con instalaciones para industrializar caña de azúcar. Primera convocatoria será el 22 de enero de 2027.

Por Redacción EF

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Consultores Financieros Cofin S. A. anunció el remate de 15 propiedades incluidas en el “Fideicomiso de garantía Ingenio Taboga S. A.–Banco BAC San José–COFIN–Dos Mil Catorce” y sus adendas, con una base conjunta de $12.147.066,72, según un aviso publicado este lunes 16 de noviembre en el diario oficial La Gaceta.








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Ingenio Taboga
Redacción EF

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