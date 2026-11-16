Fideicomiso de Ingenio Taboga anuncia remate de 15 propiedades con base de $12,1 millones

Consultores Financieros Cofin S. A. anunció el remate de 15 propiedades incluidas en el “Fideicomiso de garantía Ingenio Taboga S. A.–Banco BAC San José–COFIN–Dos Mil Catorce” y sus adendas, con una base conjunta de $12.147.066,72, según un aviso publicado este lunes 16 de noviembre en el diario oficial La Gaceta.

La firma, que actúa como fiduciaria, atribuye la ejecución al incumplimiento en el pago de 11 operaciones crediticias identificadas en el edicto. La primera subasta está programada para el 22 de enero de 2027, a las 9 a. m., en sus oficinas de Avenida Escazú, torre AE dos, cuarto piso, en San Rafael de Escazú.

Los inmuebles se ofrecerán como un solo conjunto, no mediante adjudicaciones individuales. Entre ellos figuran terrenos agrícolas del proyecto y asentamiento La Soga, en Bagaces, y propiedades en Cañas destinadas al cultivo y la industrialización de caña de azúcar.

Ingenio Taboga es una empresa agroindustrial de Guanacaste dedicada al cultivo de caña de azúcar y a la producción de azúcar, alcohol y electricidad. Su actividad combina la producción agrícola con el procesamiento industrial de la caña y el aprovechamiento de sus derivados.

Sus antecedentes se remontan a la Hacienda Taboga, un proyecto ganadero establecido en Bebedero de Cañas en 1916. En 1958 nació la Central Azucarera Taboga y, dos años después, realizó su primera zafra. La empresa amplió posteriormente su actividad: en 1985 inició operaciones su destilería industrial y en 1997 comenzó a exportar alcohol a Europa, según su reseña histórica.

La generación eléctrica es otra de sus líneas de negocio. Además de producir energía para el funcionamiento de sus instalaciones, Taboga señala que desde 2002 vende electricidad al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este modelo permite aprovechar la caña no solo como materia prima para fabricar azúcar y alcohol, sino también como fuente de energía mediante el uso del bagazo, el residuo fibroso que queda después de extraer su jugo.

El Financiero envió varias preguntas sobre este anuncio al Ingenio Taboga. Al momento de la publicación no había respuesta.

Las 15 propiedades incluidas en el fideicomiso de garantía de Ingenio Taboga se ofrecerán como un solo conjunto. Foto ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados)

Terrenos cañeros e instalaciones industriales

Una de las propiedades incluidas es la finca matrícula 013502-000, ubicada en Cañas, cuya descripción registral corresponde a un terreno con varios edificios, un ingenio y otras instalaciones dedicadas a industrializar caña de azúcar. Tiene una superficie de 27.955,84 metros cuadrados y una base individual consignada de $3.335.362,52, aunque se subastará junto con los demás inmuebles.

El paquete también incorpora la finca matrícula 030287-000, descrita como un terreno de caña con construcciones, igualmente en Cañas. Su extensión es de aproximadamente 685,7 hectáreas y el aviso le asigna una base de $7.783.353.

Las otras propiedades comprenden parcelas agrícolas, varias de ellas sujetas a servidumbres y reservas legales relacionadas con aguas y caminos públicos, según las descripciones incluidas en el edicto.

Si la primera subasta no atrae oferentes, Cofin fijó una segunda convocatoria para el 8 de febrero de 2027, a las 9 a. m., con una reducción del 25% sobre la base original. De ser necesario, celebrará un tercer remate el 24 de febrero, a la misma hora, con una rebaja del 50%.

El aviso establece que las propiedades se mantendrán como un paquete conjunto en las tres convocatorias. Además, señala que, desde el segundo intento, la fideicomisaria podrá adjudicarse los bienes por el saldo de capital de las deudas.