Fifco se prepara para iniciar operaciones en República Dominicana en agosto próximo

Según dijo a El Financiero el director general de Fifco, Ramón Mendiola, en República Dominicana van a lanzar una propuesta enfocada en las bebidas listas para tomar, las cuales se suplirán desde Costa Rica y un socio comercial en el país de El Caribe hará la distribución.

El portafolio que estará disponible en República Dominicana se compone de dos marcas: Bamboo, y Adán & Eva.

“Fuera de Centroamérica, la apuesta más relevante para Fifco es seguir fortaleciendo el negocio en Estados Unidos, México y abrir exitosamente en República Dominicana”, comentó Mendiola.

Precisamente, la firma ha reiterado que la diversificación en geografías y en categorías fue uno de los factores de éxito que tuvo en 2022.

“La virtud de la diversificación es que algunas cosas se te caen, otras te compensan, sobre todo con la pandemia, (...) el portafolio nos respondió increíblemente”, dijo Mendiola.

En entrevista con El Financiero, el director ejecutivo de la compañía costarricense también se refirió al crecimiento de las ventas netas de la empresa en 2022 y al fuerte impacto de la inflación. Recordemos que en agosto de ese año, la inflación interanual en Costa Rica alcanzó un máximo de 12,13%, además, el tipo de cambio estaba en niveles elevados.

“En mis 20 años que tengo (en Fifco), nunca habíamos registrado unas tasas inflacionarias tan altas”, expuso Mendiola.

Las ventas netas de Fifco aumentaron un 13% entre el 2021 y el 2022, pues de acuerdo con los estados consolidados de la empresa, pasaron de ¢751.585 millones a ¢846.576 millones.

Una de las razones principales detrás del incremento en las ventas corresponde a la subida de precios en las cervezas, bebidas no alcohólicas y alimentos como frijoles, salsa de tomate y panificación.

Según el director general de Florida Ice and Farm Company, en el caso de las cervezas tuvieron aumento de costos de materias primas (empaques). Pese a que el incremento en este producto fue de un 17%, el traslado al consumidor fue de un 10%.

En cuanto a los alimentos, la subida fue de un 13% (”sobre todo el frijol, fue lo que más nos pegó”), empero el consumidor asumió 7% de ello.

“Ese diferencial te pega directamente. Entonces tratamos con algunas presentaciones que son más rentables de compensar, pero eso fue más por la inercia misma del mercado. Aunque también hicimos esfuerzos mercadotécnicos para donde teníamos ese campo más rentable, hacer más activaciones, por ejemplo”, recordó Mendiola.

Desde setiembre de 2022 la inflación empezó a desacelerarse e incluso el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente expone que el indicador interanual fue de -1,04% en junio de 2023. Esta merma hace que Fifco ya tenga respiros, más que todo en lo que respecta a las materias primas que son relevantes para la firma, como por ejemplo malta, lúpulo y aluminio.

“Cuando vimos que tocamos techo, empezamos desde enero y febrero de 2023 con planes para darle mejores propuestas de valor al consumidor”, aseveró el director ejecutivo de Florida Ice and Farm Company.

En el caso específico de la cerveza, por ejemplo, cuando las materias primas iniciaron el descenso en su precio, Fifco se decantó por realizar promociones como una forma darle un mejor valor al consumidor. “Entendíamos que necesitábamos devolverle al consumidor una mejor propuesta de valor, porque sino te quedabas con una demanda contraída”, agregó Mendiola.

Por su parte, para el ejecutivo el cóctel de baja inflación más un tipo de cambio relativamente estable es “lo mejor que nos puede estar pasando”.

Durante el 2023 se ha mantenido un apetito bajo por las acciones de Fifco, empresa inscrita en la Bolsa Nacional de Valores (BNV) y regulada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval); ya que este emisor lo que ha ejecutado principalmente es la recompra de sus propias acciones.

De acuerdo con Silvia Jiménez, gerente de inversiones de Mercado de Valores Costa Rica, en el mercado secundario los compradores ingresan con posturas pequeñas, mientras que los vendedores si cuentan con volumen. “En ese contexto, el emisor con este programa de recompra no pretende salir a vender dichas acciones compradas en ese mecanismo”, agregó.

Por otro lado, Freddy Quesada, gerente general de INS Valores, comentó que pese a que Fifco es un emisor de acciones interesante y una empresa líder, el inversionista local no lo ha visto como una alternativa para invertir sus ahorros, por lo que no muestra volúmenes importantes en comparación con otros instrumentos de renta fija o fondos inmobiliarios.

Además, recordó que en el mercado de capitales de Costa Rica la parte accionaria no llega ni al 1% del monto negociado.

De acuerdo con datos disponibles en el sitio web de Fifco, el 12 de julio de 2023 la acción de la empresa costaba ¢649,48 y se transaron un total de 100.000 acciones. “La acción (de Fifco) tiene cierta estabilidad en el precio a lo largo del último año y medio. Digamos que muy relacionado con el poco volumen que muestra la acción, a pesar de que la empresa tiene resultados interesantes y es muy sólida”, dijo Quesada.

¿Por qué el inversionista no le presta atención? Porque tal vez el inversionista está buscando instrumentos que le den un rendimiento en el corto y mediano plazo, como un bono (...) Esos rendimientos que estuvieron entre el 8% y 9% (en 2022) si lo comparamos con el dividendo que da Florida, este dividendo en colones no llega a ese 9% de rendimiento. Este podría ser uno de los factores por el cual un inversionista no lo vea como una opción, porque el inversionista sigue buscando una renta más alta en el corto y mediano plazo, y una acción es una inversión de largo plazo.

— Freddy Quesada, gerente general de INS Valores