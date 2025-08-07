Fiscalía abre investigación a empresa Enjoy Group y secuestra expedientes de la concesión del Polo Turístico Papagayo

El proyecto Bahía Papagayo, que se desarrolla en esa zona de Guanacaste por la firma Enjoy Group, suma hoy un nuevo capítulo debido a que la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió una investigación penal de oficio por el presunto delito de tala ilegal en terrenos boscosos ubicados en el Polo Turístico Papagayo.

La información la dio a conocer la tarde de este 7 de agosto el diario La Nación, que destaca que el Ministerio Público secuestró los expedientes de la concesión a este grupo hotelero en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y en la Municipalidad de Carrillo. En el caso del ICT, este es el ente encargado de manejar todos los temas relacionados con el Polo Turístico Papagayo.

Según dijo la firma Enjoy al medio La Nación, se trata de uno de varios procesos judiciales “sin fundamento promovidos en contra del proyecto”; al mismo tiempo defendieron que su desarrollo cumple con todos los requisitos solicitados por el ICT para proceder con la construcción. Incluso, indicaron que todavía no se ha realizado ninguna intervención en el terreno señalado.

El medio reportó que la investigación se tramita bajo el expediente 25-000008-1791-PE.

El Polo Turístico Papagayo es una zona especial propiedad del estado costarricense que se da a terceros bajo el modelo de concesión para desarrollar proyectos de índole turísticos. Eso sí, para ello, tanto los interesados en realizar las construcciones como los proyectos en sí, deben cumplir ciertos requisitos legales para garantizar el disfrute de la zona, pero cuidando el recurso natural.

La empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. busca desarrollar el megaproyecto Bahía Papagayo en Playa Panamá. (Bahía Papagayo/Bahía Papagayo)

La investigación se abrió a raíz de una inspección en el sitio para verificar una posible afectación ambiental en terreno protegido. Dicha revisión surge luego de varias denuncias que han hecho ambientalistas en redes sociales.

Ahora, con este proceso en marcha, las autoridades procederán a investigar la concesión brindada a Enjoy Group para su desarrollo hotelero y de condominios, cuyas primeras unidades se espera que se empiecen a entregar en el segundo semestre del año entrante.

De igual manera, La Nación reportó que La Fiscalía también revisará una solicitud de nulidad de viabilidad ambiental ante esa instancia que planteó la Asociación Confraternidad Guanacasteca en contra del proyecto Bahía Papagayo de Enjoy Hotels & Resorts.

En la última semana, este desarrollo turístico ha estado en el ciclo noticioso debido a que la firma Enjoy aplicó un embargo preventivo de sus bienes al ambientalista Juan Bautista Alfaro, conocido en redes sociales como Juamba Caminando, hasta por $40.000, ya que en sus redes sociales había hecho publicaciones cuestionando los permisos de la empresa y alertando sobre supuestos daños ambientales en terrenos protegidos.

La firma argumenta que el monto del embargo es proporcional al daño reputacional sufrido por la empresa en el proyecto, ya que ellos consideran que las denuncias son falsas y está afectando la imagen de la empresa ante futuros inversionistas.