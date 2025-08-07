Negocios

Fiscalía abre investigación a empresa Enjoy Group y secuestra expedientes de la concesión del Polo Turístico Papagayo

La investigación se da a raíz de una presunta tala ilegal de árboles en el Polo Turístico Papagayo

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El proyecto Bahía Papagayo, que se desarrolla en esa zona de Guanacaste por la firma Enjoy Group, suma hoy un nuevo capítulo debido a que la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió una investigación penal de oficio por el presunto delito de tala ilegal en terrenos boscosos ubicados en el Polo Turístico Papagayo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Bahía PapagayoFiscalía ambiental
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.