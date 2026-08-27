Negocios

Fogo de Chão llega a Costa Rica para diversificar al grupo detrás de Burger King, Domino’s, Arby’s y otras marcas, ¿cómo cambiará su estrategia?

Con una inversión en Escazú y la reorganización de sus marcas de comida rápida, la empresa apuesta por experiencias gastronómicas de mayor valor frente a un consumidor más atento al gasto

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Por Brandon Flores

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El negocio de restaurantes en Costa Rica sigue abriendo espacio para nuevas propuestas, aún en un contexto de consumidores más atentos al precio, costos operativos elevados y trámites que pueden retrasar inversiones.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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