Fundador de Establishment Labs: “Lo que evidentemente los inversionistas están esperando es la aprobación de Estados Unidos”

Costa Rica tiene un único representante en las bolsas de valores internacionales. Se trata de Establishment Labs (su ticker en bolsa es ESTA). Esta compañía, dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de implantes mamarios, cotiza a $43,73 la acción en Nasdaq (al 3 de julio, 2024).

Establishment Labs tiene presencia en más de 85 países. El 40% de las ventas son en Europa y Medio Oriente, el 30% en Asia-Pacífico y el otro 30% en América Latina.

Establishment Labs se sobrepuso al impacto que generó la pandemia en el mercado y que desplomó el valor por acción a $7,56 en 2020. Actualmente se están levantando de una baja en el comportamiento en bolsa que experimentaron en el último trimestre del 2023 y que, según Juan José Chacón, fundador y director general de Establishment, fue una baja general en la categoría que pertenecen —tecnología médica de alto crecimiento—, y que se dio por las altas tasas de interés y las tensiones geopolíticas que se viven en el mundo.

Las previsiones de 2024 apuntan a que la compañía elevará su valor en bolsa gracias al lanzamiento en marzo pasado de Mia Femtech, un procedimiento de estética mamaria mínimamente invasiva que puede aumentar de una a dos copas en 15 minutos sin necesidad de anestesia general. A esto se suma que durante este año la empresa finalizaría y obtendría, según sus estimaciones, la última aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) para ingresar de manera total a Estados Unidos (EE. UU.).

De enero a julio 2024 el precio de la acción ha tenido una variación de 66,46%, y el valor de la empresa es de $1.200 millones. EF conversó con Chacón para conocer el rumbo de la compañía y el estado de las negociaciones para expandir la presencia a nuevos mercados.

El hito más importante de la empresa está por delante de nosotros, que es la aprobación en Estados Unidos. Recibimos una carta de la FDA diciendo que toda la parte documental estaba finalizada a gusto de ellos y ahora falta la inspección de nuestra unidad de manufactura aquí en Costa Rica” — Juan José Chacón, director de Establishment Labs.

¿A qué atribuyen el bajón en el valor de la acción en el segundo trimestre del 2023? (pasó de $75.89 el 19 de abril de 2023 a $21,68 el 10 de noviembre del mismo año)

Establishment se encuentra en una categoría que se llama tecnología médica de alto crecimiento y todos los factores macroeconómicos inciden. En comparación con otras empresas, que están en la misma categoría, en este momento somos la empresa de mayor rendimiento en 2023 a nivel de precio de la acción.

Ese fue un bajón que tuvo toda la categoría y nosotros evidentemente fuimos afectados por eso. Entonces hay que entender que las categorías de mayor riesgo, como la de nosotros, son las que tienen mayor variabilidad conforme vayamos viendo situaciones como altas tasas de interés, la guerra en Israel, la incertidumbre geopolítica internacional; todo eso afecta y hace que inversionistas que han apostado por la categoría de mayor riesgo se embarquen en otro tipo de instrumentos de inversión.

¿Este bajón en bolsa está relacionado con el ingreso al mercado chino y la rectificación para el ingreso?

Uno puede pensar en variabilidad de este tipo durante un mes, pero nosotros ya estamos en el mercado chino, ya recibimos la aprobación y por lo tanto yo creo que el enfoque es ver el desempeño de la acción en el 2023 .

Nosotros recibimos la aprobación (para ingresar a China) en noviembre del 2023. Hicimos el lanzamiento en ese país en enero de este año.

Juan José Chacón, director y fundador de Establishment Labs, aseguró que la fabricación de los implantes continuará en Costa Rica. (Alonso Tenorio)

¿Las tensiones geopolíticas y económicas entre Pekín y Washington pueden frenar este flujo comercial?

No. No dependemos de eso. No somos una empresa que toma posiciones políticas.

Estamos basados en Costa Rica y el país tiene una excelente relación con China, entonces nos mantenemos al margen de todo este tipo de situaciones.

¿Qué cambios produjo en la empresa la caída en bolsa a finales del 2023? ¿Hubo despidos?

Nosotros no nos movemos por el precio de la acción. Nosotros nos movemos por crear valor para los accionistas en el mediano y largo plazo. Las variabilidades que tienen que ver con aspectos externos, de las cuales nuestra categoría de inversión es muy susceptible, son cosas que los inversionistas sofisticados que apuestan por esta categoría conocen y entienden el por qué sucede.

La compañía costarricense emplea a 900 personas a nivel global y 650 se encuentran en Costa Rica.

Bajo ese parámetro, ¿el descenso en el 2023 no produjo cambios significativos en la empresa como despidos u otros?

Cuando el precio del dinero aumenta y las tasas de interés son mucho mayores, tenemos que ser mucho más reservados en ese momento al tener gastos para apostar por alto crecimiento.

Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer esto, lo hemos hecho varias veces durante nuestra historia: adaptar el tamaño de la compañía a la perspectiva que estamos viendo. En lo que estamos ahora es que es muy importante no solamente el valor que vemos en mercados existentes, sino en la entrada a Estados Unidos; muchos de los puestos de trabajo que estábamos dedicando al crecimiento fuera de Estados Unidos los fuimos cerrando y ahora estamos contratando mucha gente en Estados Unidos. Eso es parte normal de tener una empresa global.

¿Mia Femtech ha tenido algún impacto en el comportamiento de las acciones?

Mia Femtech es, a largo plazo, lo que mayor interés cause en los inversionistas. En este año lo que evidentemente los inversionistas están esperando es la aprobación de Estados Unidos, pero a largo plazo es el crecimiento de Mia Femtech lo que más interés cause.

Estamos iniciando. Estamos hablando de crear una nueva categoría y esto significa realizar educación médica en diferentes lugares del mundo, significa también trabajar a nivel de marketing directo con pacientes en muchos países y con legislaciones. Esto va tomar años de desarrollar, pero definitivamente podemos crear un nivel de crecimiento a largo plazo que es lo que nos parece que va en beneficio de todos nuestros accionistas.

¿Establishment tiene la patente sobre el implante y la técnica para colocarlo?

Nosotros tenemos más de 25 invenciones relacionadas a Mia Femtech; todas ellas son propiedad de Establishment y eso nos ayuda a proteger todo el ecosistema que estamos creando.

La técnica es posible, gracias a la tecnología, entonces es la forma en que se protege. Se puede decir que sin la tecnología que nosotros tenemos no se puede hacer eso (colocar el implante). Una analogía para entender esto: si usted trata de hacer un cateterismo cardíaco con los instrumentos de una cirugía de corazón abierto, pues obviamente no lo va a lograr.

¿Qué papel juega este producto en la estrategia de crecimiento de Establishment?

Para nuestra industria es un hito. Establishment creó una nueva categoría que es el aumento mamario mínimo invasivo y este tipo de tecnologías que básicamente permite una armonización mamaria en menos de 15 minutos con un resultado que causa una o dos copas de aumento sin mayor dolor.

Además de Mia Femtech, ¿cuáles son los productos estrella de Establishment?

Toda la tecnología de implante mamario, sobretodo la que tiene microtranspondedor, nos ha llevado a ser líderes de mercado en muchos países. Mia Femtech creo que es lo que causa mayor interés actualmente porque es realmente revolucionario, pero en este momento en el total de ventas estamos apenas comenzando. Creemos que a futuro va a representar una parte muy importante de las ventas.

¿En cuáles mercados vislumbran mayor crecimiento?

China y Estados Unidos.

¿Cómo marcha el proceso de ingreso a Estados Unidos?

Nosotros iniciamos un estudio clínico para obtener la aprobación de la FDA en Estados Unidos en el año 2019 y recientemente publicamos nuestros datos clínicos a cuatro años. La buena noticia fue la que comunicamos hace ya un mes y medio, que la FDA nos dio la carta de aprobación y únicamente nos falta la inspección de nuestra unidad de manufactura aquí en Costa Rica para que ya pasemos a la comercialización que creemos que va a suceder este año. También recibimos la aprobación de nuestro expansor de tejido Flora por parte de la FDA y lo lanzamos en enero de este año. Estamos en proceso de aprobación regulatoria para los implantes Motiva y posteriormente iniciaremos el procoso con Mia Femtech.