Gangas sin respaldo: así funcionan los ‘outlets’ de saldos y cajones en Costa Rica. Vea los datos

De un tiempo para acá en Costa Rica pululan las tiendas tipo outlets: productos variados y a precios muy bajos atrapan a los compradores nacionales por horas revisando los famosos cajones en busca de ofertas o de productos para revender e iniciar su propio negocio.

La principal razón detrás del incremento de esos negocios es la demanda de productos principalmente estadounidenses a precios más accesibles, aunque no siempre están en condiciones óptimas. Las posibilidades son muchas, pero también los riesgos al momento de comprar en estos comercios.

Se han encontrado desde ropa, zapatos, artículos de ferretería pero también medicamentos y otros artículos que pueden ser riesgosos para la salud.

Las tiendas de outlets llaman la atención de los compradores por sus precios y variedad de productos que ofrecen. Suelen ser bastante espaciosos también (imagen ilustrativa). (Rafael Pacheco Granados)

Los derechos del consumidor están protegidos por la Ley 7472. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Policía Fiscal y el Ministerio de Salud, encontraron varias faltas a la normativa tras analizar a 18 outlets, especialmente en temas de garantías y facturación.

Vale aclarar que según la metodología del MEIC, se investigaron 15 tiendas tipo outlet para analizar la información que se le brinda al consumidor. Este artículo tomó como base a esos 15.

“La mayoría de lo encontrado es incumplimiento”, sentenció Francisco Gamboa, jerarca del MEIC.

El 100% de los investigados no tiene un manejo correcto de las políticas de respaldo para los productos especialmente con el plazo y la forma de hacer efectiva la garantía.

De acuerdo con los datos del MEIC, el 87% de los comercios investigados incumplió con el plazo mínimo de 30 días que establece la ley para las garantías, incluso en cuatro outlets se encontraron productos que se venden sin respaldo del comercio. Los plazos de garantía informados variaban según el tipo de artículo.

Si bien hay algunos que sí brindan el plazo de 30 días, no informan si son hábiles o naturales y si están referidos a la política de cambio o la garantía. En caso de que estuvieran referidos a la garantía el plazo mínimo es de 30 días hábiles salvo plazos mayores del fabricante los cuales prevalecen.

Esto es contradictorio para el cliente, pues por otro lado también es común ver rotulaciones dentro de los comercios en los que se aclara que no se aceptan devoluciones.

“(Los outlets) le delegan una responsabilidad al consumidor que no le corresponde. La información no es clara, confunde conceptos como política de cambio, garantía y apartados”, indica el reporte del MEIC.

La única manera en que una garantía no aplique es que el producto indique, en algún lugar visible para el cliente y previo a la compra, que tiene algún defecto.

Los artículos electrónicos son de los más buscados por los clientes pero también los que pueden ser más riesgosos de comprar en los outlets. El estudio hecho por el ministerio reveló que en la mayoría de ocasiones estos bienes tienen solo 24 horas de garantía.

Otro punto a destacar es que la mayoría de los outlets fiscalizados (60%) tampoco respeta las condiciones de garantía ofrecidas por los fabricantes de los productos que venden, esto quiere decir que si por ejemplo un electrodoméstico cuenta con un año de respaldo, los outlets no lo cumplen.

De acuerdo con la información del MEIC, diez de los outlets —un 67%— venden artículos usados, reconstruidos, de retorno o de exhibición, sin embargo, solo dos los mantienen separados de los otros, de modo que no exista confusión. Igualmente, solo en un comercio los bienes que no son nuevos tienen algún distintivo sobre su condición.

Toda la información referente a las garantías está en el artículo 43 de la Ley.

Dependiendo del día de la semana, los precios de los cajones varían: las posibilidades son infinitas (imagen ilustrativas). (Rafael Pacheco Granados)

Fallas en la facturación

En cualquier comercio, uno de los recursos más importantes que tiene el comprador al momento de reclamar la garantía, es la factura y los outlets también incumplen en este rubro. Un porcentaje importante de las tiendas analizadas no incluye datos cruciales para el cliente.

Por ejemplo, el 80% de las tiendas analizadas no incluye el nombre ni las características de los productos que el cliente está adquiriendo. El comprobante de pago tiene un nombre genérico y por eso están incumpliendo con el artículo 67 de la ley 7472.

En lo que no fallan los outlets al momento de facturar es en mostrar el precio total. Solo tres no incluyeron la dirección y el nombre del comercio y solo uno incumplió al no indicar el nombre del comerciante y números de cédula.

EF envió consultas a las páginas oficiales de los outlets en redes sociales e intentó comunicarse con algún representante, sin embargo, no hubo respuesta.

¿Cómo se corrige esta situación?

Mientras haya clientes dispuestos a correr los riesgos de comprar en outlets este negocio va a seguir en auge, sin embargo, las autoridades realizan varias acciones para ponerlos en regla. Por ejemplo, el MEIC otorgó diez días a los establecimientos en los que se detectaron anomalías para que las corrigieran, ese plazo ya venció y ahora la entidad analiza si se subsanaron correctamente o procede a denunciarlos.

Por otra parte, la Policía de Control Fiscal también está implementando acciones para atacar el problema desde su raíz: las importaciones.

“A pesar de los esfuerzos de las autoridades, todavía hay desafíos significativos en la fiscalización de esas importaciones. Las inconsistencias en las declaraciones de valor y el uso de prácticas desleales para evadir impuestos siguen siendo problemas recurrentes”, resaltó Ana Lucía González, experta en temas aduaneros de la firma Stratega.

Ante esta situación, la especialista recomienda tres acciones puntuales:

Continuar con la política de gestión de riesgo desarrollada por la Dirección General de Aduanas para una correcta fiscalización de los bienes.

Implementar programas de formación para los importadores y comerciantes sobre las regulaciones aduaneras y las consecuencias de no cumplirlas.

Fomentar la colaboración internacional para compartir información y mejores prácticas en la fiscalización de aduanas.

Hay que recordar que el cliente tiene la posibilidad de interponer una denuncia cuando intente devolver el producto adquirido si presenta alguna falla, en los casos que aplique, lo que excluye a situaciones en las que el consumidor no está conforme con el artículo o simplemente no le gustó.